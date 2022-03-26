Джонни Депп может лишиться около 100 миллионов евро

Джонни подал в суд после того, как

Эмбер Херд опубликовала скандальную статью в Washington Post о жестоком обращении к ней. Актриса представляла себя жертвой домашнего насилия, но актер свою вину полностью отрицает.

Джонни Депп в суде объяснил, что Эмбер не была ангелом в отношениях. Звезда "Пиратов Карибского моря" попросил компенсацию в размере 50 млн долларов за клевету со стороны бывшей супруги. Теперь стало известно, что сам актер может лишиться около 100 миллионов долларов.

Команда Деппа настаивала на том, что статья Херд, которую она опубликовала в издании, носит частный характер и не подпадает под действие закона против SLAPP (аббревиатура от "Стратегический судебный процесс против общественного участия"). Однако их заявление обжаловали, так как в исповеди Эмбер не фигурирует Джонни. Так что фактически она могла говорить о ком угодно.

Депп привлек к делу бывших любовников Херд, с которыми она встречалась, когда находилась в браке с актером. Мужчины согласились дать показания по громкому делу. На стороне Джонни выступят изобретатель Илон Маск, и актер фильма "127 часов" Джеймс Франко.

Слушание состоится меньше, чем через месяц. Эмбер Херд надеется получить крупную сумму по делу о клевете. Актриса пыталась перенести слушание в другой штат, где законы могут быть лояльнее к ней, но просьбу звезды не удовлетворили.