Вера Брежнева уточнила, где она находится

Знаменитость призналась, что находится в одной из стране ЕС. Вера Брежнева занята сейчас волонтерской деятельностью. После публикаций СМИ о том, что певица находится в Польше, она прояснила этот момент.

Брежнева указала, что находится в Италии.

"Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты/центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется любовь", - отметила певица.

То, что Вера Брежнева находится в Италии, не стало чем-то удивительным, ведь певица и ее родные давно там приобрели недвижимость.

В 2019 году в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" композитор и продюсер Константин Меладзе заявил, что принял решение покинуть Россию вместе со своей супругой Верой Брежневой.

Константин Меладзе объяснил, что они приняли решение переехать в северную часть Италии, так как там "есть какой-то магнетизм": "Какой-то магнетизм там есть, хочется там поселиться. Я так же поселился в Киеве в 1998 году. И сейчас, спустя 20 лет, мы с женой поселились в том месте, которое очень понравилось".

Дело в том, что у пары там есть шикарный особняк, а сама Италия играет для супругов особое значение - в ноябре 2015 года именно в Италии состоялась свадьба Веры Брежневой и Константина Меладзе.

Уже тогда продюсер признавался, что его ощущения раздроблены - они разделены на три страны, между которыми он все время путешествует. Но своим основным домом Меладзе считает особняк на севере Италии.

После вторжения войск РФ на территорию Украины Вера Брежнева говорила в сторис: "У нас [в Украине. - Прим. редактора] сейчас война. Меня больше не волнует ничего. Прекрасные люди - все те, кто выходит, говорит, пишет, поддерживает, молится, вы - сила!".

"Дождь" со ссылкой на источники после сообщил, что в России запретили проводить концерты 22 украинских и российских артистов, некоторые из которых публично высказывались против войны в Украине и не поддержали агрессивную политику Владимира Путина. Среди них рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), рок-музыкант Борис Гребенщиков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, группа "Океан Эльзы" и телеведущий Максим Галкин.

Напомним, что украинская певица Светлана Лобода в данный момент находится в Латвии. 26 марта она выступит в Межапарке в рамках благотворительного концерта. Ранее звезда опубликовала видео, в котором покупала продукты для гуманитарной помощи беженцам из Украины в одном из рижских магазинов.