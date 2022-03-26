Вера Брежнева уточнила, где она находится
Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева сообщила в соцсетях, что активно помогает беженцам из Украины и стала волонтером.
Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева сообщила в соцсетях, что активно помогает беженцам из Украины и стала волонтером.
Знаменитость призналась, что находится в одной из стране ЕС. Вера Брежнева занята сейчас волонтерской деятельностью. После публикаций СМИ о том, что певица находится в Польше, она прояснила этот момент.
"Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты/центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется любовь", - отметила певица.
То, что Вера Брежнева находится в Италии, не стало чем-то удивительным, ведь певица и ее родные давно там приобрели недвижимость.
В 2019 году в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" композитор и продюсер Константин Меладзе заявил, что принял решение покинуть Россию вместе со своей супругой Верой Брежневой.
Константин Меладзе объяснил, что они приняли решение переехать в северную часть Италии, так как там "есть какой-то магнетизм": "Какой-то магнетизм там есть, хочется там поселиться. Я так же поселился в Киеве в 1998 году. И сейчас, спустя 20 лет, мы с женой поселились в том месте, которое очень понравилось".
Дело в том, что у пары там есть шикарный особняк, а сама Италия играет для супругов особое значение - в ноябре 2015 года именно в Италии состоялась свадьба Веры Брежневой и Константина Меладзе.
После вторжения войск РФ на территорию Украины Вера Брежнева говорила в сторис: "У нас [в Украине. - Прим. редактора] сейчас война. Меня больше не волнует ничего. Прекрасные люди - все те, кто выходит, говорит, пишет, поддерживает, молится, вы - сила!".
"Дождь" со ссылкой на источники после сообщил, что в России запретили проводить концерты 22 украинских и российских артистов, некоторые из которых публично высказывались против войны в Украине и не поддержали агрессивную политику Владимира Путина. Среди них рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), рок-музыкант Борис Гребенщиков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, группа "Океан Эльзы" и телеведущий Максим Галкин.
Напомним, что украинская певица Светлана Лобода в данный момент находится в Латвии. 26 марта она выступит в Межапарке в рамках благотворительного концерта. Ранее звезда опубликовала видео, в котором покупала продукты для гуманитарной помощи беженцам из Украины в одном из рижских магазинов.
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