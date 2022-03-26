Сб, 26.03.2022
То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть причиной для бездействия. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Калининград наш: Польский генерал рассказал о праве Польши на эту область

Калининград. Иллюстративное фото ФОТО: Schutterstock.com

Калининградская область оккупирована Россией, и Польша должна заявить о своих правах на эту территорию, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Генерал отметил, что нынешняя Калининградская область, которая никогда не была территорией России, с 1945 года оккупирована Россией. Он подчеркнул, что эта территория исторически принадлежала Пруссии и Польше, сообщает польский еженедельник Do Rzeczy.

"Сейчас мы должны заявить о своем праве на нее, как мы это делали в прошлом с зависимыми территориями.

Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Мы имеем право предъявлять претензии к территории оккупирована Россией", - сказал генерал.

При этом он добавил, что Калининградская область не имеет военного значения.

Нынешняя Калининградская область является частью бывшей Восточной Пруссии, отторгнутой от Германии в 1945 году после Второй мировой войны.

После расширения Европейского Союза в 2004 году Калининградская область оказалась зажатой между государствами-членами блока, Польшей и Литвой.

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