На берегу Чудского озера зафиксировали удивительное природное явление
Сильный восточный ветер образовал на берегу Чудского озера торосистые ледяные поля, пишет Rus.Postimees.
Сильный восточный ветер образовал на берегу Чудского озера торосистые ледяные поля, пишет Rus.Postimees.
Явление можно наблюдать в деревне Ранна в Тартумаа. Фотографии прекрасного природного явления прислал читатель Tartu Postimees.
Стоит помнить, что полиция запретила выход на лед Чудского озера с субботы, 26 марта.
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