Сб, 26.03.2022
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На берегу Чудского озера зафиксировали удивительное природное явление

Ледяное поле. ФОТО: Lugeja foto

Сильный восточный ветер образовал на берегу Чудского озера торосистые ледяные поля, пишет Rus.Postimees.

Явление можно наблюдать в деревне Ранна в Тартумаа. Фотографии прекрасного природного явления прислал читатель Tartu Postimees.

Стоит помнить, что полиция запретила выход на лед Чудского озера с субботы, 26 марта.

Ледяное поле. ФОТО: Lugeja foto

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