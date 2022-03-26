На берегу Чудского озера зафиксировали удивительное природное явление

Явление можно наблюдать в деревне Ранна в Тартумаа. Фотографии прекрасного природного явления прислал читатель Tartu Postimees.

Стоит помнить, что полиция запретила выход на лед Чудского озера с субботы, 26 марта.

Ледяное поле. ФОТО: Lugeja foto