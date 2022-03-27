Снова перевели часы. Но зачем это нужно?

В течение многих лет люди и исследователи жаловались на "перевод часов" осенью и весной, утверждая, что это оказывает негативное влияние на здоровье, например, увеличивает риск сердечных заболеваний.

Однако, когда Сенат США недавно предложил остаться летом на постоянное проживание, эксперты по сну начали жаловаться на то, что летнее время не очень хорошее, сообщает The Wall Street Journal.

Наши внутренние часы привязаны к солнцу, которое в свою очередь лучше привязано к зимнему времени. Когда обычные часы переводят вперед, наши внутренние часы не меняются, а вынуждены приспосабливаться к рукотворному времени, а не к солнечному.

"Из трех вариантов - постоянное летнее время, постоянное зимнее время и регулярный перевод часов - я думаю, что худшим является введение постоянного летнего времени", - сказала Филиса Зи, невролог и эксперт по сну.

Многим из нас нравится, когда часы переводят на час вперед. Конечно, мы теряем час сна, но, с другой стороны, это значит, что пришла весна и вечера будут светлее дольше.

Эксперты по сну говорят, что во время постоянного летнего времени наши внутренние часы будут постоянно отставать от социального времени на один час. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на циркадные ритмы сна и все наши биологические системы.

Исследования также показывают, что переход на постоянное летнее время может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья, такие как повышенный риск нарушения обмена веществ, сердечных заболеваний и рака.

Наши внутренние часы находятся почти в каждой клетке нашего тела и влияют на все, от уровня гормонов до артериального давления. Срыв этих внутренних часов на час нарушает баланс в организме.

"Еда, работа и сон в неподходящее время - это долгосрочная проблема со здоровьем", - сказала эксперт по сну Эрина Флина-Эванса.

Одна из самых больших проблем с постоянным летним временем заключается в том, что зимой солнце садится позже, поэтому многим ученикам придется идти в школу в темноте. В некоторых уголках мира солнце зимой не восходит до девяти утра, поэтому получается, что детский суточный ритм не будет соответствовать часам.

Постоянное летнее время также не пойдет на пользу подросткам, внутренние часы которых отстают биологически, т.е. подростки поздно утомляются вечером и любят подольше поспать утром. Поход в школу рано утром, да еще и в темноте может нарушить естественный ритм подростков.

Не только дети, но и взрослые нуждаются в солнечном свете по утрам, чтобы мы могли проснуться утром, а вечером когда пора идти спать было темно и можно было уснуть. Слишком много света, когда человек ложится спать можно связать с большим риском диабета и высокого кровяного давления.