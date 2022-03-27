Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Латвия и Украина будут вместе расследовать военные преступления

Генеральный прокурор Юрис Стуканс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписали меморандум о сотрудничестве стран в расследовании преступлений, связанных с вооруженными конфликтами.

С учетом вооруженной агрессии России против Украины генеральные прокуратуры договорились о том, что обе страны будет предоставлять друг другу по возможности исчерпывающую помощь по уголовным процессам, которые касаются любых преступлений, связанных с этим международным вооруженным конфликтом, а также преступлений против человечности, военных преступлений, агрессии и геноцида, сообщили в Генпрокуратуре Латвии.

Меморандум предусматривает, что обе страны будут собирать и вести учет доказательств нарушений международного гуманитарного права и обмениваться соответствующей информацией, по возможности быстро удовлетворять запросы о взаимной правовой помощи по уголовным делам данной категории.

Кроме того, при выявлении лиц, которые подозреваются в совершении преступлений во время международного вооруженного конфликта, стороны будут обеспечивать уголовное преследование на территории того государства, в юрисдикцию которого входит соответствующее преступление.

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) 15 марта начала уголовный процесс о совершенных вооруженными силами России военных преступлениях и преступлениях против человечности и мира в Украине.

Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона. В рамках уголовного процесса собираются доказательства о преступлениях вооруженных сил России против человечности, в том числе убийствах, уничтожении и пытках мирных жителей, преступлениях против мира - планировании и реализации агрессии и ведении войны, военных преступлениях - разрушении городов и объектов, а также о нарушениях других международных гуманитарных прав.

В связи с этим СГБ призывает обращаться в службу украинских беженцев, которые физически пострадали от нападения российской армии или были очевидцами ее нападения на гражданских лиц и гражданские объекты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back