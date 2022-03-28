Пн, 28.03.2022
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Исследователь: Группировки в российских силовых структурах ищут возможности свергнуть Путина

Кремль. Иллюстративное фото ФОТО: dade72/Shutterstock

В последние недели из поля зрения общественности пропали несколько руководителей российских силовых структур. От должностей отстранены высокие должностные лица Национальной гвардии и ФСБ. Это - лояльные Путину ставленники, потерявшие его доверие. Репрессии по отношению к этим людям являются и предупреждением для остальных работающих в системе, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Пока Путин рассчитывается с теми, кого винит в катастрофе в Украине, растет недовольство как в армии, так и в ФСБ России.

Там работники годами поддерживали трансформацию государства в тоталитаризм, однако война и падение экономики в пропасть вынудили их искать пути для свержения Путина, считают исследователи, которые ежедневно связываются с людьми в российских службах.

Из всех спецслужб Владимир Путин больше всего полагается на ФСБ - Федеральную службу безопасности.

Когда в 1998 году Путин на короткое время стал ее руководителем, он создал новое структурное подразделение - для шпионажа и реализации интересов России в бывших странах СССР.

Отдел работает до сих пор. Именно он должен был вербовать агентов в Украине, и он сообщал Путину о возможных сценариях войны.

Спустя две недели после вторжения России стало ясно, что ход войны в Украине не соответствует планам Москвы.

В ФСБ начались чистки. Независимые российские журналисты сообщили об аресте чиновника высокого уровня за шпионаж в соответствующем отделе. Арестован его руководитель, бывший соратник Путина в Санкт-Петербурге Сергей Беседа.

Журналисты выяснили, что причиной для задержания стали подозрения в растрате пяти миллиардов долларов, предусмотренных на деятельность ФСБ в Украине.

Однако служба в своих сообщениях раздувала достижения в Украине и преувеличивала, насколько просто будет захватить государство.

У Беседы большой опыт во внутриполитическом влиянии в Украине. Он был советником прокремлевского президента Виктора Януковича, когда его свергли в ходе революции.

В военных планах Россия предусматривала, что быстро оккупирует Украину, но жители будут протестовать, поэтому придется управлять толпой. Бороться в Украину направили солдат Национальной гвардии, или Росгвардии. Они натренированы на разгон беспорядков и протестов, а не на военные операции на поле боя.

Начались чистки и в руководстве Росгвардии. Ее руководитель Виктор Золотов отправил в отставку своего заместителя Романа Гаврилова. Есть информация, что Гаврилов задержан за присвоение предусмотренных на войну в Украине денег. Да и сам Золотов уже две недели нигде публично не появлялся после того, как на мероприятии в церкви начал оправдываться по поводу неудач в Украине.

Столько же на телеэкранах не появлялись начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

Глава МВД Украины Арсен Аваков распространил информацию, что Шойгу заболел. По его словам, те же симптомы - боли в районе сердца - и у заместителя начальника генштаба Игоря Костюкова.

Как руководство армии и министр обороны, в обществе не появлялся и начальник ФСБ Александр Бортников. Их видели только на экране Путина во время удаленного собрания Совета безопасности.

Однако внимательные наблюдатели заметили, что на двух собраниях у Бортникова одинаковая одежда. И видимый на экране Шойгу вызвал подозрения, что это запись. В субботу Минобороны России опубликовало новое видео с Шойгу, но когда оно снято, неизвестно.

Иностранные службы помогают в создании недоверия в российской элите. Украинцы утверждают, что получают информацию напрямую из ФСБ и это помогло предотвратить попытку покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

Теперь россияне ищут в своих рядах предателей и тех, кто обсуждает секретные планы по открытым каналам. Украинцы распространили информацию о планах заменить Владимира Путина в кресле президента на главу ФСБ Александра Бортникова. Из источников США утекла информация, что Шойгу планирует переворот.

Сергей Шойгу - один из ближайших союзников Путина. Он сам упоминается как возможный президент России после Путина. Возможно, именно у него была большая роль в начале войны с Украиной.

Через приближенных людей и круг предприятий эти чиновники получали от оборонных договоров 10-30%. Полученная из проверяющих учреждений информация свидетельствует, что пропало до 70 миллиардов евро.

У основателя Gulagu.net и активиста по правам человека Владимира Осечкина хорошие связи с сотрудниками ФСБ. По его информации, Шойгу подстрекал президента к войне, так как после войны больше не будет возможности подсчитать объем растраченных средств и выяснить, насколько использованной была техника и как она содержалась. Однако война последствия коррупции осветила еще больше.

"Внутри системы люди, которые переступили через свою совесть, переступили через уверенность в обмен на стабильность, на хорошие доходы, на удобную красивую жизнь.

Однако теперь, 24 февраля, все пошло по цепочке, и огромная страна попала в падающий лифт, где нет никаких вариантов, что диктатор сам остановит этот падающий лифт и попытается улучшить ситуацию", - сказал Осечкин.

Руководимая Осечкиным организация в прошлом году продемонстрировала и доказала, что в российских тюрьмах пытают людей. Во время расследования Осечкин установил контакты с людьми в ФСБ. Теперь те же самые источники сообщают ему о происходящем в учреждении, и некоторые утекшие факты подтвердились.

Осечкин сообщает: "Принимая во внимание информацию, которая нам доступна из наших нескольких внутренних информационных источников, мы понимаем, что есть несколько групп, которые действительно анализируют, как сейчас поступать.

Но практически в каждом из этих сценариев нет Владимира Путина как принимающего решения, так как они уже прекрасно понимают, что Запад с Путиным говорить не будет. Невозможно простить убийства тысяч людей, невозможно простить войну, невозможно простить военные преступления".

Если внутри служб создается некий заговор по свержению Путина, то эти планы их авторы охраняют лучше, чем военные тайны о войне в Украине, о которых Запад знал еще за месяцы. И сейчас из секретной службы продолжает утекать информация о сценариях, как Россия планирует поступать для прикрытия неудач в Украине.

Аналитики российской службы безопасности готовят планы по вторжению в Молдову, что потенциально может принести быструю и простую победу, которая Кремлю сейчас так сильно нужна. Сотрудникам поставили также задачу исследовать и сценарии войны в Японии, странах Балтии и Польши.

Растущее недовольство подтверждают и опубликованные в соцсетях фотографии официальных писем, которые получают работники служб. В них предупреждается о диверсантах, которые действуют внутри учреждений и распространяют дезинформацию о войне в Украине.

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