Исследователь: Группировки в российских силовых структурах ищут возможности свергнуть Путина

Журналисты выяснили, что причиной для задержания стали подозрения в растрате пяти миллиардов долларов, предусмотренных на деятельность ФСБ в Украине.

Однако служба в своих сообщениях раздувала достижения в Украине и преувеличивала, насколько просто будет захватить государство.

У Беседы большой опыт во внутриполитическом влиянии в Украине. Он был советником прокремлевского президента Виктора Януковича, когда его свергли в ходе революции.

В военных планах Россия предусматривала, что быстро оккупирует Украину, но жители будут протестовать, поэтому придется управлять толпой. Бороться в Украину направили солдат Национальной гвардии, или Росгвардии. Они натренированы на разгон беспорядков и протестов, а не на военные операции на поле боя.

Начались чистки и в руководстве Росгвардии. Ее руководитель Виктор Золотов отправил в отставку своего заместителя Романа Гаврилова. Есть информация, что Гаврилов задержан за присвоение предусмотренных на войну в Украине денег. Да и сам Золотов уже две недели нигде публично не появлялся после того, как на мероприятии в церкви начал оправдываться по поводу неудач в Украине.

Столько же на телеэкранах не появлялись начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

Глава МВД Украины Арсен Аваков распространил информацию, что Шойгу заболел. По его словам, те же симптомы - боли в районе сердца - и у заместителя начальника генштаба Игоря Костюкова.

Как руководство армии и министр обороны, в обществе не появлялся и начальник ФСБ Александр Бортников. Их видели только на экране Путина во время удаленного собрания Совета безопасности.

Однако внимательные наблюдатели заметили, что на двух собраниях у Бортникова одинаковая одежда. И видимый на экране Шойгу вызвал подозрения, что это запись. В субботу Минобороны России опубликовало новое видео с Шойгу, но когда оно снято, неизвестно.

Иностранные службы помогают в создании недоверия в российской элите. Украинцы утверждают, что получают информацию напрямую из ФСБ и это помогло предотвратить попытку покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

Теперь россияне ищут в своих рядах предателей и тех, кто обсуждает секретные планы по открытым каналам. Украинцы распространили информацию о планах заменить Владимира Путина в кресле президента на главу ФСБ Александра Бортникова. Из источников США утекла информация, что Шойгу планирует переворот.

Сергей Шойгу - один из ближайших союзников Путина. Он сам упоминается как возможный президент России после Путина. Возможно, именно у него была большая роль в начале войны с Украиной.

Через приближенных людей и круг предприятий эти чиновники получали от оборонных договоров 10-30%. Полученная из проверяющих учреждений информация свидетельствует, что пропало до 70 миллиардов евро.