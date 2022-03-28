Убийство Немцова: в год до смерти за ним следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным

Борис Немцов был одним из самых заметных критиков Владимира Путина ФОТО: Getty Images

Особняком стоит только визит в Новосибирск в июле 2014-го - Немцов поехал туда для презентации доклада о коррупции в "Газпроме". В этом случае, согласно данным о бронировании рейсов, Валерий Сухарев купил билет 2 июля в 00:20 - всего на 10 минут позже, чем Борис Немцов.

Сухарев и еще один предполагаемый оперативник ФСБ - Алексей Кривощеков - прилетели в Новосибирск утром 4 июля, незадолго до прибытия Немцова, и вернулись в Москву 6 июля, улетев за час до политика.

В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года - всего за 10 дней до убийства оппозиционера на Большом Москворецком мосту вблизи Кремля.

“Магистраль”: база обо всех

В России вся информация о бронировании авиа- и железнодорожных билетов регистрируется в централизованной базе данных под названием "Магистраль". К этой базе имеют доступ сотрудники ФСБ и некоторые сотрудники МВД, занимающиеся расследованием преступлений.

Благодаря тому, что данные из "Магистрали" утекают в том числе на черный рынок и в интернет, журналисты имеют возможность получать доступ к передвижениям самих силовиков. О том, как базы с личными данными россиян оказываются на рынке "пробива", Би-би-си рассказывала здесь.

"ФСБ, конечно, понимает, что эти данные находятся в этой базе и продаются на черном рынке, но они не могут ничего сделать, чтобы остановить это. Во-первых, потому что им это не выгодно - их шефы зарабатывают на продаже этих данных, они крышуют всех продавцов данных, - говорит Христо Грозев, руководитель Bellingcat и автор предыдущих расследований о связи сотрудников ФСБ с покушениями на оппозиционеров. - А во-вторых, убирать данные из этой базы очень опасно. Во-первых, это подорвет авторитет самой базы, а во-вторых дырки, которые остаются, они тоже очень ценны, потому что то, что они убирают, будет заметно - старая версия этой базы остается, и мы можем найти то, что они убрали".

Данные, на которые опирается наше расследование, мы получили из нескольких источников, включая копии базы "Магистраль", слитые на черный рынок коррумпированными чиновниками и затем полученные журналистами Bellingcat, The Insider и Би-би-си.

"Оруэловская реальность"

Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Алексея Навального после отравления в коме доставили в Германию ФОТО: Getty Images

Кара-Мурза был отравлен дважды - в 2015 и 2017 годах. Быков оказался в коме во время поездки в Уфу в 2019 году. Алексей Навальный потерял сознание на рейсе в Москву в августе 2020-го: самолет экстренно сел в Омске, откуда политика отправили в Берлин - там у него диагностировали отравление запрещенным нервно-паралитическим веществом "Новичок".