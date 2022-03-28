"Они нервничают": Зеленский о попытке запретить его интервью российским журналистам. Кремль ответил

"Сегодня мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты готовились опубликовать наше интервью, российское цензурное ведомство вышло с угрозами… Это было бы смешно, если бы не было так трагично.

Уничтожили свободу слова в своей стране.

Пытаются уничтожить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами.

Что ж, раз такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит, они нервничают. Может, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в их государстве", - сказал президент Украины.

Власти России "не боятся" интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

Песков сказал, что Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать это интервью, чтобы проверить его на соответствие законодательству.

"Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано [предупреждение], наверное, с необходимостью этой оценки", - завил он.

Песков подчеркнул, что Россия "не боится" заявлений Зеленского, но отметил, что очень важно, чтобы опубликованная информация не нарушала действующих в России законов.

При этом пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с интервью.

В воскресенье, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Интервью взяли экс-главред "Дождя" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

Еще до выхода интервью Роскомнадзор потребовал от российских СМИ, беседовавших с Зеленским, отказаться от публикации. Генпрокуратура РФ пообещала дать "принципиальную правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".