Страны G7 отказались оплачивать российский газ в рублях

Об этом рассказал вице-канцлер ФРГ, глава Министерства экономики и проблем изменения климата Германии Роберт Хабек, добавив, что представители стран G7 согласились, что это требование было "односторонним и явным" нарушением актуальных газовых контрактов.

Как передает Русская служба BBC, Хабек также сообщил, что это требование показало, что Путин "прижат к стенке". "Мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина", - добавил Хабек.

В состав G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония.

Что теперь?

Также в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, каковы будут действия Кремля в случае отказа "недружественных стран" платить за газ в рублях, заявил: "То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно".

Контекст

Как сообщалось, на прошлой неделе Путин заявил, что оплата поставок газа из РФ для "недружественных стран" переводится в российские рубли. Список этих стран в ответ на санкции, введенные из-за вторжением РФ в Украину, в марте был серьезно расширен - до примерно 50.