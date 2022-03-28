Пн, 28.03.2022
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

СЗК требует отставки Плешса

Артур Том Плешс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Парламентская фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) решила требовать отставки министра охраны среды и регионального развития Артура Томса Плешса ("Для развития/За!"), о чем сообщил сопредседатель СЗК, депутат Сейма Эдгар Таварс.

Таварс отмечает, что представители неправительственных организаций в сфере охраны окружающей среды и самоуправлений заявляют, что как в охране окружающей среды, так и в региональном развитии на политическом уровне в государстве царит некомпетентность.

Решение Плешса приостановить действие основного документа по развитию территории Риги ставит "жирную точку" в оценке деятельности министра, так как такой шаг тормозит развитие Риги. При этом многие другие самоуправления и крупные города "ставятся на паузу", потому что они не уверены в дальнейшей реализации собственных проектов развития, говорит сопредседатель СЗК.

Как и в других областях, в электронных делах, находящихся в ведении министра, царит "абсолютный хаос и некомпетентность", и было бы намного лучше, если бы министерством "никто не руководил", заявил Таварс.

Как сообщалось ранее, министр приостановил действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.

Мэр Риги Мартиньш Стакис указал, что этим решением VARAM на несколько лет приостановило развитие столицы.

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