Развод и девичья фамилия: Движение "За!" планирует участвовать в выборах отдельно от "Для развития Латвии"

Если указанное количество подписей будет собрано, в случае необходимости это даст возможность созвать внеочередной съезд партии, на котором будут рассматриваться данные вопросы.

Как сообщалось, депутаты партии "Движение "За!"" ("За!") продолжат работать в парламентской фракции "Для развития/За!", заявил ранее в Twitter лидер "За!", министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Руководитель "За!" заявил это в ответ на выход из партии мэра Риги Мартиньша Стакиса.

После решения Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) о приостановке действия территориального планирования Риги на ближайшие годы Стакис принял решение выйти из "Движения "За!"", что автоматически означает и его выход из объединения "Для развития/За!".

VARAM возглавляет представитель партии "Для развития Латвии" Артур Том Плешс.

Как сообщалось, выборы в 14-й Сейм назначены на 1 октября.