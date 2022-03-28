Пн, 28.03.2022
Мы считаем себя самостоятельным государством - с большой, глубокой историей и с нравственностью. Про мораль и объединение и говорить нечего. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Разведка Украины опубликовала список из 620 шпионов ФСБ в Европе

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Европу, для осуществления преступной деятельности, прибыли 620 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, следует из списка, попавшего в распоряжение Центрального разведывательного управления Минобороны Украины.

Список включает имена и фамилии шпионов, места работы, адрес, паспортные данные, марки, модели и регистрационные номера используемых автомобилей и т.д.

Полный список опубликовало Главное разведывательное управление Минобороны Украины на своем сайте.

Бюро защиты Конституции Латвии не предоставил LETA более конкретных комментариев по этому списку.

SAB не комментируют сотрудничество и обмен какой-либо информацией с партнерскими службами", - сказали в ведомстве.

При получении информации она оценивается в соответствии с компетенцией Бюро и при необходимости передается другим правоохранительным или органам государственной безопасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back