Разведка Украины опубликовала список из 620 шпионов ФСБ в Европе

Список включает имена и фамилии шпионов, места работы, адрес, паспортные данные, марки, модели и регистрационные номера используемых автомобилей и т.д.

Полный список опубликовало Главное разведывательное управление Минобороны Украины на своем сайте.

Бюро защиты Конституции Латвии не предоставил LETA более конкретных комментариев по этому списку.

"В SAB не комментируют сотрудничество и обмен какой-либо информацией с партнерскими службами", - сказали в ведомстве.

При получении информации она оценивается в соответствии с компетенцией Бюро и при необходимости передается другим правоохранительным или органам государственной безопасности.