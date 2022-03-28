LTV: Беспилотники для Украины "застряли" в одном из банков Латвии

Компания специализируется на создании профессиональных дронов. Их можно использовать как в мирных целях, например, в сельском хозяйстве, так и в военных, например, для идентификации танков в тепловизоре. Накануне украинской войны Atlas Aerospace подписала договор с Минобороны Украины на поставку крупной партии беспилотных летательных аппаратов, но сейчас не может закупить детали, так как Swedbank, в котором у предприятия открыт счет, задерживает проверку сделки.

По имеющейся у LTV информации, государственный секретарь Министерства обороны Латвии (МО) Янис Гарисонс пытался оказать поддержку компании, направив письмо в банк.

МИД подтверждает, что компании выданы все необходимые разрешительные документы для обеспечения поставки и передачи устройств Минобороны Украины.

Swedbank, в свою очередь, считает, что сама сделка с беспилотниками нетипична и требует особого внимания. "Этот заказчик начал работать с поставками для армии только после начала войны в Украине. Три недели. Это значит, что все основные документы должны быть поданы в течение трех недель. Все эти контракты, мандаты от Минобороны", - сказал пресс-секретарь Swedbank Янис Кропс.

У банка нет договора на поставку дронов, что не отрицает и глава Atlas Aerospace Иван Толчинский. Кроме того, сами устройства оплачивает не Минобороны Украины, а местная благотворительная организация Come Back Alive биткойнами на сумму чуть более трех миллионов евро.

"Поскольку Минобороны Украины в данный момент будет сложно перевести настолько​​большую сумму, это делает благотворительная организация", - подчеркнул Толчинский, добавив, что у Украинской стороны нет времени на разработку договора.

Swedbank непонятна сложившаяся ситуация, так как компания лично не выражала недовольства банком. В банке подчеркнули, что Украина всегда была государством высокого риска, потому что не входит в Евросоюз.