Отравление Абрамовича: что известно?

Корреспонденты Wall Street Journal пишут, что у Абрамовича и двоих членов делегации со стороны Украины наблюдалось схожие симптомы: покраснение глаз, болезненное слезовыделение, отслоение кожи на руках и лице. Позже их состояние улучшилось, угрозы для жизни также отсутствуют.

Представитель главы Украины Владимира Зеленского сообщил, что ему ничего неизвестно о подобном происшествии. Из статьи также стало известно, что Абрамович после начала войны посещал не только Киев, но и Львов на западе страны, а также лично встречался с Зеленским (у которого подобных симптомов не было).

Тем временем Telegram-канал журналистки Фариды Рустамовой со ссылкой на источник сообщает, что после происшествия Абрамович еще не менее одного раза посещал столицу Украины. По данным Bellingcat, все описанное случилось больше двух недель назад - симптомы у пострадавших проявились 3-4 марта.

"Не убийство, но предупреждение"

Источники WSJ считают, что отравление подстроили в Москве - силы, желающие сорвать переговоры.

По информации газеты, расследованием этого происшествия руководил Христо Грозев из Bellingcat. По его словам, к тому времени, когда криминалисты ФРГ смогли осмотреть Абрамовича и переговорщиков со стороны Украины, выявить следы яды уже было невозможно.

"Это не было попыткой убийства, просто предупреждение",

- рассказал Грозев WSJ.

Гаванский синдром?

Издание также опросило западных экспертов, допустивших как отравление химическим/биологическим средством, так и возможное воздействие электромагнитного излучения (это ведущая версия причины "гаванского синдрома" - от этих проблем со здоровьем пострадали десятки дипломатов и агентов спецслужб США в разных странах мира).

Позднее Bellingcat в своем Twitter сообщило: "По словам опрошенных экспертов по химическому оружию и врача, симптомы больше всего соответствуют вариантам порфирина, бициклических веществ или органофосфатов. Окончательный вывод, ввиду отсутствия специального оборудования рядом с пострадавшими, сделать невозможно".

Как следует из публикаций по итогам лечения российского оппозиционного политика Алексея Навального в немецкой клинике в 2020 году, к числу органофосфатов относился и яд, которым отравили его.

Тем временем, переговорщики со стороны Украины прямо не подтверждают факт отравления. Рустем Умеров, которого упоминают в числе пострадавших, в своем Facebook назвал СМИ, писавшие о происшествии, сомнительными (напомним, Wall Street Journal - одно из самых авторитетных СМИ в США).

Михаил Подоляк, глава украинской делегации заявил: "Все члены переговорной группы работают в обычном режиме. В информационном поле много информационных спекуляций, конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому, повторю - члены переговорных групп работают в штатных режимах". Впрочем, ни одно СМИ не писало, что пострадавшие все еще испытывают симптомы отравления.