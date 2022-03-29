СМИ об отравлении Романа Абрамовича: покушение, предупреждение или случайность?

Газета также опросила западных экспертов, которые допустили как отравление каким-то химическим или биологическим средством, так и, что менее вероятно, воздействие электромагнитного излучения.

Расследованием, выявившим эти факты, руководил Христо Грозев из Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"), которое рассказало те же подробности на несколько минут позже.

По словам Грозева, которые приводит Wall Street Journal, своевременно взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, оказалось невозможно.

Симптомы и версии

Источник Би-би-си, близкий к Абрамовичу, рассказал еще некоторые подробности произошедшего. Они слегка отличается от версии, изложенной Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"). По словам нашего собеседника, симптомы появились "пару недель назад плюс-минус" после первой поездки Абрамовича в Киев.

После нее он и Рустем Умеров поехали в Стамбул через Польшу. "Когда они проснулись, у них были проблемы - дико болела голова, были проблемы со зрением", - сказал собеседник Би-би-си. По его словам, Абрамович на некоторое время полностью терял зрение, у него также облезала кожа. У Умерова были не такие сильные симптомы. Обоим пострадавшим оказали помощь в местной клинике.

Через несколько дней у Абрамовича прошли симптомы. Уже после этого он еще раз ездил в Киев, рассказывает собеседник Би-би-си.

По одной из гипотез, отравляющее вещество могло быть распылено в воздухе. По его словам, пострадавшие не пришли к понимаю, кто именно мог организовать отравление: "Думали и на украинскую, и на российскую сторону".

"Просто предупреждение"

К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и украинских переговорщиков, выявить следы яда было уже невозможно.

"Это не была попытка убийства, просто предупреждение", - цитирует Грозева WSJ. По мнению Bellingcat, доза и тип отравляющего вещества не предполагали убийства, не были способны нанести перманентный ущерб здоровью и были применены скорее для устрашения.

"По словам двух опрошенных экспертов по химическому оружию и врача, симптомы более всего соответствуют вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательный вывод сделать невозможно ввиду отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими", - пишет Bellingcat.

According to two consulted CW experts and a doctor, the symptoms were most consistent with variants of porphyrin, organophosphates, or bicyclic substances. A definitive determination was not possible due to the absence of specialized laboratory equipment near the victims. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

К числу органофосфатов относился яд, которым был отравлен Алексей Навальный, следовало из публикаций по итогам его лечения в берлинской клинике в 2020 году. Российские власти отрицают даже сам факт отравления Навального, во всяком случае на территории России.

Сейчас Абрамович и другие пострадавшие в порядке. По словам источника, после того происшествия он еще минимум один раз посещал Киев.

По данным Bellingcat, все описанное произошло больше двух недель назад: симптомы у пострадавших появились 3-4 марта.

Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании из-за предполагаемых связей с президентом России Путиным.

Официальный представитель США заявил в понедельник, что, по данным разведки, тошнота российского миллиардера Романа Абрамовича и украинских участников мирных переговоров была вызвана экологическим фактором, а не отравлением.Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Wall Street Journal и агентство расследований Bellingcat сообщили, что у Абрамовича и участников переговоров появились симптомы подозрения на отравление в начале этого месяца после встречи в Киеве. Подробнее

Разведка: это не отравление

Тем временем агентство Рейтер, ссылаясь на американского чиновника, сообщает, что произошедшее не было отравлением.

"Разведка предполагает, что с высокой степенью вероятности это было связано с окружающей средой, не с отравлением", - цитирует агентство американского чиновника.