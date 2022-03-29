Белорусы ведут против российских войск "рельсовую войну"?

Российская военная техника прибывает в Беларусь на учения "Союзная решимость", февраль 2022 года ФОТО: Ales Petrowitsch/DW

Как рассказал DW представитель "Рабочага Руха" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович, при повреждении шкафов СЦБ парализуется участок дороги, который они контролируют, не работают светофоры и стрелочные переводы. "Движение практически останавливается, пропускная способность минимальная. Диспетчеры по телефонным указаниям проводят только стратегически важные поезда, при этом скорость составов не превышает 15-20 км в час", - пояснил Войтехович.

14 марта было выведено из строя оборудование на перегоне Доманово - Лесная (Брестская область), 16 марта - на перегоне Фариново - Загатье (Витебская область). На следующий день на станции Орша-Центральная из релейного шкафа "неизвестные похитили" 6 сигнальных трансформаторов, в результате почти шесть часов не работал светофор. В ночь на 25 марта, по информации Telegram-канала белорусских железнодорожников, два релейных шкафа СЦБ сожгли под Борисовом (Минская область). А в ночь на 28 марта, сообщило МЧС Беларуси, горели два шкафа с автоматикой на перегоне "Осиповичи-Верейцы" (Могилевская область).

"Рельсовая война" и мобилизационный план "Перамога"

Как заявляет объединение бывших силовиков ByPol (признано в Беларуси экстремистским формированием. - Ред.), за диверсиями на железной дороге стоят участники плана "Перамога" ("Победа") - мобилизационного плана оппозиции для победы над режимом Александра Лукашенко. При этом, утверждают в ByPol, акции не представляли собой угрозу для жизни и здоровья белорусов, но нанесли существенный ущерб инфраструктуре БелЖД. Так, стоимость каждой уничтоженной установки - около 50 тысяч долларов, а комплектов для их замены в Беларуси остались единицы.

"После первой волны акций, опасаясь диверсий, Российская железная дорога прекратила транзит военных эшелонов по территории Беларуси. Но после того, как ГУБОПИк и лично Кубраков (Иван Кубраков - министр внутренних дел Беларуси. - Ред.) отрапортовали, что все группы, якобы, зачищены, российские военные эшелоны снова поехали через Беларусь. В ответ мы продолжили проведение акций", - заявил руководитель ByPol Александр Азаров.

После возобновления диверсий по ночам на некоторых перегонах и станциях Беларуси снова стали дежурить военные патрули, а в Гомельской и Брестской областях к охране путей и инфраструктуры БелЖД привлекли спецназ внутренних войск.

Восемь задержаний по "рельсовой войне"

С начала войны в Украине, по данным правозащитников, как минимум восемь белорусов были задержаны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к физическому уничтожению инфраструктуры БелЖД.