Поддержаны поправки против проведения мероприятий возле памятников советской армии

На заседании комиссии прозвучало, что запрет распространялся бы и на памятник, который находится в парке Победы.

Первоначальная версия изменений в законе была представлена Союзом зеленых и крестьян. Одной из целей поправок является запрет на использование при проведении публичных мероприятий символов, прославляющих военную агрессию, в том числе буквы "Z".

Поэтому было поддержано предложение о запрете использовать символы в стилистике военной агрессии и военных преступлений, за исключением случаев, когда нет цели оправдать или прославлять эти преступления.

Кроме того, сегодня было поддержано предложение Кайминьша и Медне о запрете на пропаганду и прославление в рамках публичных мероприятий событий в духе идеологии нацистского и коммунистического режимов, в том числе дней рождения идеологов, годовщин сражений и побед, а также дней, когда отмечается оккупация независимых территорий или их частей.

Для этой нормы предполагаются исключения в случаях, если цель этих мероприятий не будет связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных ими преступлений или же если эти мероприятия проводятся с образовательными, научными или художественными целями.

Также будут увеличены штрафы за нарушение правил организации и проведения общественных развлекательных и праздничных мероприятий. Впредь можно будет сделать предупреждение или применить штраф до 400 евро к физическому лицу и до 3200 евро - к юридическому.