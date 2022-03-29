Павлютс: "Вакцинация в группах риска должна стать приоритетом"

Он признал, что Латвия вступила в пандемию с одной из самых слабых и наименее подготовленных систем здравоохранения в Европейском союзе. Сейчас Минздрав готовит доклад о мерах эпидемиологической безопасности, планируемых на осень.

"Мы готовимся к сезонному сценарию распространения Covid-19 осенью. Как и в случае с гриппом, когда есть риск для пожилых людей, увеличивается нагрузка на стационары и повышается уровень смертности. Вакцинация в группах риска должна стать приоритетом. Кроме того, необходимы особые меры безопасности как в больницах, так и в центрах социального ухода", - сказал министр здравоохранения.

В то же время он отметил, что в случае более тяжелого сезона Covid-19, возможно, придется решать вопрос большой нагрузки на систему здравоохранения путем

введения ряда мер безопасности в обществе, таких как ношение масок и использование сертификатов не только в профессиональной деятельности, но и более широко.

Павлютс также считает, что с приближением осени следует пересмотреть алгоритмы тестирования, контактных лиц, карантина и изоляции, а также оценить готовность больниц и служб неотложной помощи, их пропускную способность, сотрудничество, состояние инфраструктуры и развитие медицины катастроф.

Как сообщалось, на прошлой неделе число новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 31,6%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В то же время произошло минимальное снижение числа госпитализаций - в среднем в день в больницы поступало 118 зараженных коронавирусом, а количество пациентов с тяжелой формой Covid-19 сохранилось на уровне 3,5% от общего числа.