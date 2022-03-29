В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?

На переговорах в составе украинской делегации был впервые замечен замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий за региональную политику. Российскую делегацию представляет помощник президента Владимир Мединский.
На переговорах также присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович. На кадрах турецкого телевидения видно, что Абрамович сидит рядом с Ибрагимом Калином - пресс-секретарем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Известно, что после начала войны Абрамович выступил в роли посредника, совершая поездки между Москвой и Киевом.
В понедельник появились сообщения, что в начале марта у Абрамовича и нескольких других участников переговоров появились симптомы отравления.
Позже фотографию Абрамовича в составе делегации опубликовало агентство РИА новости. Роль Абрамовича в переговорах неясна, однако ранее его представитель заявил, что влияние бизнесмена на ход переговоров ограничено.
Перед началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем, кто собирается на переговоры с Россией, ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикасаться к поверхностям.
На что рассчитывают участники встречи?
Украинская сторона добивается прекращения огня без сдачи своей территории и независимости.
"Мы не торгуем людьми, землей или суверенитетом, - ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Программа-минимум - вопросы о предоставлении гуманитарной помощи, программа-максимум - достижение соглашения о прекращении огня".
Как заявил во время перерыва представитель Украины на переговорах Михаил Подоляк, сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам.
"Ключевое - это договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - сказал Подоляк. Он также упомянул проблему жестокого обращения с военнопленными.
Существует много предположений о том, что рассчитывает получить по итогам переговоров в Стамбуле Россия.
По данным издания Financial Times, Москва отказалась от требований о "денацификации" Украины и теперь не против ее вступления в Евросоюз, если речь не идет о военном сотрудничестве.
Издание цитирует четыре источника, называющих одно из условий возможной договоренности между странами - отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны России.
При этом страны НАТО разделились в вопросе о необходимости переговоров с Владимиром Путиным, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Так, по сведениям агентства, Франция и Германия считают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и вывода российских войск из Украины. Эти страны выступают за диалог с Россией.
По мнению других членов НАТО, включая Британию и Польшу, такой подход контрпродуктивен и может сыграть на руку Путину, передает Блумберг. Они считают, что российский президент не рассматривает всерьез вопрос заключения мирного соглашения, добавляет агентство.
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