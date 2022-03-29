В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?

Стороны также согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Украинская сторона предложила такую схему:

Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;

вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками", вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;

Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.

Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты.

Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.

Украина передала России свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности для нее, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.

Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Некоторые из них уже дали предварительное согласие.

В договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").

Если против Украины начинается война или иная форма вооруженной агрессии, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.

Как заявил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия, это предложение пока лишь только было передано российской стороне, и сейчас Киев ожидает на него ответа.

Мединский, в свою очередь, назвал предложения украинской стороны конструктивным шагом в поиске компромиссов и заверил, что Россия их рассмотрит и даст соответствующий ответ.

Как проходили переговоры?

Эти переговоры стали первыми более чем за две недели. Российская делегация прибыла накануне ночью, украинские коллеги приехали еще позже, объяснив это логистической заминкой.

Нынешний раунд переговоров прошел при посредничестве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Открывая встречу, он сказал, что и украинский и российский президенты - его ценные друзья.

По словам Эрдогана, прогресс на этих переговорах проложит путь для встречи двух лидеров, и что Турция также готова предоставить для них площадку.