Nokia помогла Кремлю создать шпионскую систему
По данным The New York Times, финская компания Nokia сыграла ключевую роль в российском кибершпионаже, создав систему для перехвата телефонных разговоров и электронной почты.
По данным The New York Times, финская компания Nokia сыграла ключевую роль в российском кибершпионаже, создав систему для перехвата телефонных разговоров и электронной почты.
"Nokia заявила, что прекратит продажи в России в этом месяце, и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не упомянула, что она оставила после себя: аппаратное и программное обеспечение, которое соединяет самый мощный правительственный инструмент цифровой слежки с крупнейшей телекоммуникационной сетью страны", - пишет газета The New York Times.
Федеральная служба безопасности России использует оперативно-розыскную систему для подслушивания телефонных разговоров, перехвата электронных и текстовых сообщений, а также слежки за другими сообщениями в Интернете.
Согласно документам, полученным газетой, Nokia поставляет оборудование и услуги по подключению системы крупнейшему оператору связи России МТС уже более пяти лет.
Хотя Nokia не производит технологии для перехвата сообщений, в документах описывается, как Nokia работала с российскими государственными компаниями над планированием, оптимизацией и устранением неполадок подключения системы к сети МТС.
Документы за период 2008-2017 годов показывают, что Nokia знала, что запускает российскую шпионскую систему.
Nokia, не оспаривала подлинность документов, но заявила, что соблюдает международные стандарты. А также призвала правительства принять более четкие правила экспорта в отношении того, где и кому можно продавать технологии. Компания также заявила, что "безоговорочно осуждает" вторжение России в Украину.
В компании МТС отказались от комментариев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!