5 ошибок, которые испортят любой суп

Мясо без косточки

Именно косточка - то, что придает бульону насыщенный вкус. Мясной бульон нужно варить долго и на слабом огне, пока он не закипит. Закрывать кастрюлю крышкой тоже не надо, чтобы вода потихоньку испарялась, а вкус бульона становился интенсивнее.

Если косточка большая и на ней совсем мало мяса - это лучший вариант для супа.

Слишком много воды

Слишком много воды, слишком мало мяса, рыбы или овощного бульона и основных ингредиентов приведет к тому, что суп будет несъедобным.

Если вам кажется, что суп вышел слишком густым, его можно разбавить, но вода - не лучший вариант.

Идеальный вариант - заготовленные заранее в морозильнике бульонные кубики (без соли!).

Если их нет под рукой, то достаньте из супа кусок мяса и просто поварите его в отдельной кастрюле с каким-нибудь овощем или приправой 15-20 минут. Добавьте полученный бульон к супу и варите еще 10 минут.

Если нет другого варианта, кроме воды, то она должна быть горячей. После добавления воды суп следует еще какое-то время поварить.

Переваренные овощи

Овощи в супе следует варить постепенно, в установленном порядке, начиная с тех, которым необходимо больше времени, чтобы дойти до готовности. Обычно это: морковь, капуста, корень сельдерея и картофель.

Пересоленный суп

Во время готовки жидкость потихоньку испаряется и вкус соли становится более ощутимым. Поэтому ее нужно добавлять в конце готовки, за несколько минут до полной готовности.

После этого следует попробовать суп и, если необходимо, добавить еще соли или других приправ.

Суп-рагу

Многим нравится, когда ложка в супе стоит. Да, есть некоторые супы, в которых так и должно быть, но в целом не стоит путать суп с рагу. Еще во время приготовления стоит принять во внимание тот факт, что на следующий день суп станет еще гуще. Если захотите рагу снова превратить в суп, разбавив его, то блюдо просто потеряет вкус.