5 ошибок, которые испортят любой суп
Оказывается, суп испортить очень легко. Приводим пять ошибок, которые лучше не допускать при готовке!
Оказывается, суп испортить очень легко. Приводим пять ошибок, которые лучше не допускать при готовке!
Мясо без косточки
Именно косточка - то, что придает бульону насыщенный вкус. Мясной бульон нужно варить долго и на слабом огне, пока он не закипит. Закрывать кастрюлю крышкой тоже не надо, чтобы вода потихоньку испарялась, а вкус бульона становился интенсивнее.
Слишком много воды
Слишком много воды, слишком мало мяса, рыбы или овощного бульона и основных ингредиентов приведет к тому, что суп будет несъедобным.
Если вам кажется, что суп вышел слишком густым, его можно разбавить, но вода - не лучший вариант.
Если их нет под рукой, то достаньте из супа кусок мяса и просто поварите его в отдельной кастрюле с каким-нибудь овощем или приправой 15-20 минут. Добавьте полученный бульон к супу и варите еще 10 минут.
Если нет другого варианта, кроме воды, то она должна быть горячей. После добавления воды суп следует еще какое-то время поварить.
Переваренные овощи
Овощи в супе следует варить постепенно, в установленном порядке, начиная с тех, которым необходимо больше времени, чтобы дойти до готовности. Обычно это: морковь, капуста, корень сельдерея и картофель.
Пересоленный суп
Во время готовки жидкость потихоньку испаряется и вкус соли становится более ощутимым. Поэтому ее нужно добавлять в конце готовки, за несколько минут до полной готовности.
После этого следует попробовать суп и, если необходимо, добавить еще соли или других приправ.
Суп-рагу
Многим нравится, когда ложка в супе стоит. Да, есть некоторые супы, в которых так и должно быть, но в целом не стоит путать суп с рагу. Еще во время приготовления стоит принять во внимание тот факт, что на следующий день суп станет еще гуще. Если захотите рагу снова превратить в суп, разбавив его, то блюдо просто потеряет вкус.
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