Samsung в странах Балтии убрала букву Z из названия линейки телефонов

Продажа складных телефонов с наименованием "Z" началась в 2020 году. В официальных магазинах компании в Латвии, Литве и Эстонии, к примеру, Galaxy Z Fold3 теперь называется Galaxy Fold3.

В тоже время в версии сайта для Великобритании телефон все еще называется по-старому.

Официальная причина изменений не называется.