Samsung в странах Балтии убрала букву Z из названия линейки телефонов
Южнокорейская компания Samsung убрала маркировку "Z" из названий линейки своих телефонов в странах Балтии, передает "Медуза".
Южнокорейская компания Samsung убрала маркировку "Z" из названий линейки своих телефонов в странах Балтии, передает "Медуза".
Продажа складных телефонов с наименованием "Z" началась в 2020 году. В официальных магазинах компании в Латвии, Литве и Эстонии, к примеру, Galaxy Z Fold3 теперь называется Galaxy Fold3.
В тоже время в версии сайта для Великобритании телефон все еще называется по-старому.
Официальная причина изменений не называется.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!