Ср, 30.03.2022
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Александр Фомин, замглавы Минобороны РФ

Samsung в странах Балтии убрала букву Z из названия линейки телефонов

Реклама Galaxy Z Fold3 ФОТО: SCANPIX

Южнокорейская компания Samsung убрала маркировку "Z" из названий линейки своих телефонов в странах Балтии, передает "Медуза".

Продажа складных телефонов с наименованием "Z" началась в 2020 году. В официальных магазинах компании в Латвии, Литве и Эстонии, к примеру, Galaxy Z Fold3 теперь называется Galaxy Fold3.

В тоже время в версии сайта для Великобритании телефон все еще называется по-старому.

Официальная причина изменений не называется.

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