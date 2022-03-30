"Глобальный продовольственный кризис". США: РФ заблокировала почти сотню кораблей с продовольствием

"На регион Черного моря обычно приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% экспорта кукурузы и 75% экспорта подсолнечного масла. Однако Россия разбомбила как минимум три гражданских корабля, перевозивших товары из черноморских портов по всему миру, в том числе один корабль, который был зафрахтован сельскохозяйственной компанией", - сказала Шерман.

Она подчеркнула, что последствия войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным, ощущаются далеко за пределами Украины и имеют непосредственное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

"Российские военно-морские силы блокируют доступ к украинским портам, фактически останавливая экспорт зерна. По имеющимся данным, они препятствуют заходу в Средиземное море около 94 судов, перевозящих продовольствие на мировой рынок", - сказала Шерман.

Она сказала, что многие грузоотправители в данный момент не осмелятся отправлять свои корабли в Черное море, даже в российские порты, учитывая угрозу, исходящую от России.

По данным Human Rights Watch, вторжение России в Украину усугубило продовольственный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ливан получает 80% пшеницы из Украины, Египет закупает пшеницу и большое количество растительного масла, Ливия импортирует из Украины более 40% пшеницы, а Йемен - не менее 27%. Власти на северо-западе Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой, закупленной через Турцию, при этом Турция импортирует 90% своей пшеницы из Украины.