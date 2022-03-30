"Не может быть никакой коллективной ответственности россиян". Интервью советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича

Во-вторых, многие обвиняют: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области".

В украинских соцсетях можно найти немалое количество обвинений украинского военного руководства в том, что своевременное перекрытие Крымского перешейка могло бы обезопасить материковую Украину и предотвратить взятие российскими войсками Херсона.

Окраины Киева, 29 марта ФОТО: Reuters

"Я не знаю, что там было, после войны будем разбираться. Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться, и все это было уничтожено российской авиацией. Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты.

Так же под Киевом. В полесских лесах (имеются в виду территории на север от Киева - Би-би-си) можно было бы стать и давать бой, но "плечо" авиации из Беларуси очень короткое. И наши войска там просто перемешали бы с песком, вот и все.

Поэтому их оттащили под "зонтик" ПВО на окраине Киева. И сейчас мы видим, что идет определенное контрнаступление, потому что, во-первых, и авиацию проредили, можно уже наступать, а во-вторых, там перемешались боевые порядки, тяжело авиацию применять. То есть мы вынуждены были в айкидо сыграть - немного отойти, чтобы потом переломить.

Потому что любая позиционная оборона для нас - смерть. И тогда, и сейчас. Поэтому маневрируем. Втягиваем в ловушки, даже в городах так делаем - запускаем, потом обрезаем и уничтожаем обрезанных".

О потерях украинской стороны

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику показать эффективность его действий и оценку его боевого потенциала".

"После войны выдадим данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя скрыть, даже если бы мы хотели это сделать. Все будут установлены, каждый будет сочтен, каждый останется в памяти, и каждой семье будет предоставлена помощь и оказано уважение".

12 марта президент Владимир Зеленский говорил о потере 1300 украинских военных.

О высадках российского десанта

В ходе войны Россия активно использовала десант. Уже в первые дни немногочисленные десанты российских войск пытались с шумом ворваться в крупные украинские города - например, Киев и Харьков - со стороны их окраин. Эти операции не были успешными: российские военные были ликвидированы силами регулярных частей ВСУ и территориальной обороны.

Украинские военные на захваченном российском танке недалеко от Харькова, 29 марта ФОТО: Reuters