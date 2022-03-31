Ксения Собчак пожаловалась на финансовые трудности

"Если вы читаете это, поздравляю, у вас есть VPN", - начала свою речь Ксения.

Собчак призналась, что отключение монетизации YouTube лишило возможности зарабатывать. Она обратилась к своим подписчикам в соцсетях, признавшись в финансовых трудностях. Несмотря на трудности, ее команда по-прежнему продолжает делать большие материалы для YouTube, записывает подкасты, оперативно выпускает новости в Telegram-канале и освещает происходящее в мире:

"Бесперебойная работа YouTube-канала - это тоже огромный труд... Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а значит, и схемы "выпуск - заработок, который тратится на следующий выпуск, - новый выпуск" больше не существует".

Ксения Собчак предложила подписчикам поддержать журналистов, купив на сайте мерч или пожертвовав им любую сумму.

"Спасибо. Мы работаем для вас", - завершила она свой пост.

Напомним, Ксения Собчак активно освещает российскую "спецоперацию" на территории Украины. Кроме регулярных выпусков новостей, она продолжает показывать происходящее с двух сторон в своем Telegram-канале. Ксения достаточно смело высказывается в адрес российской власти, а также заявила ранее, что сейчас в России остались только оптимисты. Сама Собчак, по данным прессы, находится в Турции.