Зачем снимать пенку при варке бульона?

Шеф-повар Марис Астичс в программе Pārtikas revidents Латвийского телевидения рассказал, что эта пена не опасна для здоровья, это просто белок.

Так зачем снимать эту пенку? Чтобы бульон был прозрачнее и аппетитнее. "Можно и не снимать, но тогда бульон будет более мутным", - пояснил повар.

Он подчеркивает, что важно соблюдать основные принципы приготовления бульона - пену лучше снимать не ложкой, а черпаком, убирая таким образом верхний слой, где образуется жирная часть, чтобы бульон еще больше не помутнел. Без пены и жира вы получите лучший результат.

Марис Астичс также советует сначала варить бульон на большом огне, а когда появится первый "пузырик" (начнется закипание), снять пенку и варить дальше, но уже на маленьком огне.