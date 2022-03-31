Чт, 31.03.2022
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Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Зачем снимать пенку при варке бульона?

ФОТО: iprachenko/Shutterstock.com

Основа хорошего супа - вкусный и насыщенный бульон. При варке мясного бульона любой хоть раз замечал, что в начале образуется пена, которую рекомендуется снимать. А зачем это делать?

Шеф-повар Марис Астичс в программе Pārtikas revidents Латвийского телевидения рассказал, что эта пена не опасна для здоровья, это просто белок. 

Так зачем снимать эту пенку? Чтобы бульон был прозрачнее и аппетитнее. "Можно и не снимать, но тогда бульон будет более мутным", - пояснил повар. 

Он подчеркивает, что важно соблюдать основные принципы приготовления бульона - пену лучше снимать не ложкой, а черпаком, убирая таким образом верхний слой, где образуется жирная часть, чтобы бульон еще больше не помутнел. Без пены и жира вы получите лучший результат.

Марис Астичс также советует сначала варить бульон на большом огне, а когда появится первый "пузырик" (начнется закипание), снять пенку и варить дальше, но уже на маленьком огне. 

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