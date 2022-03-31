Зеленский уволил двух послов. Они мало делали для Украины

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, на то, чтобы Украина могла добиться своего будущего, мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто только зря тратит время, и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый такой Указ об отзыве такого человека - посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса (в Грузии), то ищите, пожалуйста, другую работу", - заявил Владимир Зеленский.