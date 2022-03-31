Зеленский уволил двух послов. Они мало делали для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов в Грузии и Марокко, обвинив их в том, что они недостаточно делают для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов в Грузии и Марокко, обвинив их в том, что они недостаточно делают для Украины.
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, подводя итоги 35-го дня войны против России.
"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, на то, чтобы Украина могла добиться своего будущего, мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто только зря тратит время, и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый такой Указ об отзыве такого человека - посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса (в Грузии), то ищите, пожалуйста, другую работу", - заявил Владимир Зеленский.
Кроме того президент отметил, что ждет конкретных результатов в ближайшие дни от работы представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Странах Африки
"Таких результатов от военных атташе я также ожидаю в ближайшие дни. Дипломатический фронт - один из важнейших фронтов. И все там должны работать максимально эффективно для победы и помощи армии", - сказал Зеленский.
Галерея: Фото войны в Украине
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