"Спрос на курсы поднялся до небес": украинцы устремились учить латышский

Это желание высказывается вне зависимости от того, что недавно принятый закон о поддержке украинских гражданских лиц дает работодателю право нанимать на работу население этой страны даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению рабочих обязанностей.

"Спрос на курсы латышского языка за короткое время "поднялся до небес", удовлетворить его становится все труднее. У нас тоже работает женщина с Украины, и вместе с земляками ее дистанционно обучает латышскому учитель из Гробини", - говорит член правления волонтерского движения "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне.

Уна Александра Берзиня-Черенкова, политолог и руководитель Центра китаеведения Рижского университета им. Страдиня, вместе со своей подругой Анной Седовой, которая преподает латышский язык в Рижском техническом университете иностранным студентам, сразу решили, что они могут использовать свои навыки по преподаванию языков для того, чтобы помочь беженцам с Украины.

"Я выросла в русскоязычной среде, много говорю по-русски в своей семье и не могу избавиться от ощущения, что должна взять на себя некоторую ответственность за вторжение России на Украину, за жизни, потерянные в войне, за тот ужас, который царит в дружественной нам стране. Я политолог, работала в сфере международных отношений и много лет преподавала китайский и английский язык, так почему бы не могла преподавать и латышский? В движении "Хочу помочь беженцам" мне сообщили, что украинцы очень хотят выучить латышский, но не хватает курсов, особенно таких, где за обучение не надо платить", - рассказала Уна Александра Берзиня-Черенкова.

Вместе с Анной они решили создать семидневный интенсивный курс обучения для украинцев - по три часа обучения ежедневно. В настоящее время разрабатывается методика, которая позволит открыть курс уже с понедельника.