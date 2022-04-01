В Юрмале планируют ввести бесплатный проезд на электричке

"Работы над бесплатными проездами на поездах на участке Юрмала - Рига ведутся уже давно. (...) Сегодня мы решили сделать следующий шаг - определить конкретные затраты на эту идею, чтобы поезд в столицу и обратно, а также в пределах Юрмалы был доступен для жителей города бесплатно в течение года". – заявил Гатис Трукснис, председатель Юрмальской городской думы.

По мнению мэра это уменьшит ежегодный прирост машин в Юрмале и Риге. А также снизит вредное воздействие выбросов, при этом сделав передвижение жителей Юрмалы более быстрым и удобным.

Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что с Юрмальской городской думой налажено хорошее и конструктивное сотрудничество в сфере услуг общественного транспорта.

"Поддерживаем инициативу думы по поощрению жителей чаще использовать железнодорожное сообщение для своих ежедневных поездок и их готовность софинансировать эти поездки", - сказал министр, отметив, что пример Юрмалы является хорошей практикой в ​​продвижении использования общественного транспорта. Он выразил надежду, что примеру Юрмалы последуют и другие самоуправления Рижской агломерации.

Самоуправление Юрмалы предоставляет бесплатный общественный транспорт для горожан с 2018 года.