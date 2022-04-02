Пожертвования доставляются украинцам, а шоферы не занимаются торговлей людьми
В Латвии стало популярным видео, снятое в Литве, в котором распространяются теории заговора о торговле людьми и грузовиках с гуманитарной помощью, едущих в Украину.
В Латвии стало популярным видео, снятое в Литве, в котором распространяются теории заговора о торговле людьми и грузовиках с гуманитарной помощью, едущих в Украину.
Ведущий утверждает, что вещи и продукты, пожертвованные Украине, выбрасываются в мусор:
Даже фотографии есть про такие же самые [фуры] в итальянских аэропортах, как их просто вываливают, грузят оружием, везут на Украину".
В качестве доказательств ведущий приводит слухи и фотографию, якобы сделанную в одном из аэропортов Италии. На самом деле фотография была сделана в Германии и на ней изображены пожертвования, признанные бесполезными или поврежденными. Это 23 марта доказали журналисты немецкого Центра проверки фактов и расследовательской журналистики CORRECTIV. Теория заговора попала в поле зрения журналистов, поскольку изображение широко распространилось на платформах Facebook и Telegram в Германии. Журналисты CORRECTIV выяснили, что туманные автомобили на фотографии принадлежат логистической фирме Alfred Böhm. Грузовики этой фирмы вместе с другими колонной пожертвований гуманитарной помощи 4 марта доставили товары на украинско-польскую границу.
Ильхан Алтынджик, директор компании Alfred Böhm, прокомментировал: "На фотографии изображены отходы, оставшиеся после сортировки пожертвованных товаров. Людям на границе не нужны бикини или летняя обувь. И уж точно ничего, что находится в плохом состоянии". Организаторы гуманитарного каравана добавили, что лишь небольшой процент пожертвований оказался непригодным для использования.
Следует отметить, что за грузовиками компании по пути к польско-украинской границе следовали журналисты местного новостного портала Mittelbayerische Zeitung. Они запечатлели трехдневное путешествие на фотографиях и видеозаписях, показав, как пожертвования дошли до украинских беженцев и что в грузовиках не было оружия.
Непригодные для использования пожертвования - не редкость в ситуациях международного кризиса. Они препятствуют доставке помощи, поскольку дополнительная сортировка задерживает персонал и увеличивает расходы. Для решения этой проблемы в мае 2013 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало план и рекомендации по упорядочению сбора пожертвований и предотвращению дарения неподходящих предметов. В плане описаны случаи, когда предметы, кажущиеся ценными, оказываются непригодными для использования. Например, часто лекарства не входят в список необходимых государству или имеют истекший срок годности. Одежда может быть не по сезону или повреждена. Иногда пожертвованные вещи не подходят для нужд пострадавших. В качестве примера в отчете упоминается коробка с принадлежностями для вечеринок, пожертвованная жертвам землетрясения на Гаити в 2010 году.
Это также опроверг директор Alfred Böhm. Несколько стран, включая Латвию, пообещали и поставили Украине военное оборудование, транспортные средства или боеприпасы. Это делается совершенно открыто и официально, а не под видом гуманитарной помощи. Например, Германия уже поставила в Украину 2 600 противотанковых гранатометов Матадор, а Финляндия решила отправить штурмовые винтовки. В свою очередь Латвия поставила Украине 90 беспилотников, а также индивидуальное оборудование и боеприпасы.
Ведущий и его гость предполагают, что детей переправляют из Украины в Литву (и другие европейские страны) с намерением продать их. Ведущий считает, что в этом участвуют грузовики с гуманитарной помощью.
Re:Check связался с ЮНИСЕФ, чтобы прояснить ситуацию на украинской границе. Кристофер Де Боно, заместитель редактора Фонда по глобальным коммуникациям, пояснил, что они не наблюдали случаев торговли людьми или случаев злоупотребления:
"Мы не получали никаких конкретных сообщений [о торговле людьми] в настоящее время, но мы слышали истории о том, что на [украинских] границах находятся торговцы людьми. Несомненно, риск высок, поэтому мы предупреждаем власти стран и помогаем им внедрять превентивные механизмы [для предотвращения торговли людьми]", - рассказывает де Боно. Re:Check также письменно связался с литовской полицией, которая ответила, что подобных случаев торговли людьми не выявлено.
Хотя нет оснований полагать, что в торговле детьми участвуют доставщики гуманитарной помощи, ЮНИСЕФ и другие международные организации предупреждают, что торговцы людьми на границах Украины является потенциальной проблемой.
Представитель ЮНИСЕФ добавил, что они совместно с Агентством ООН по делам беженцев и местными государственными органами работают над снижением риска торговли людьми. Например, созданы так называемые голубые точки - безопасные места, где беженцам предоставляется необходимая информация и помощь. В этих "голубых точках" дети, перешедшие границу без сопровождения взрослых, идентифицируются, регистрируются и передаются в службу защиты. Они расположены в Польше, Румынии, Молдове, Белоруссии и Венгрии. ЮНИСЕФ также сотрудничает с пограничной полицией, международными правоохранительными органами и местными властями. Они обучают свой персонал предотвращению и решению случаев торговли людьми.
Наконец, следует отметить, что ложным является также утверждение ведущего о том, что украинские беженцы в Литве получают гражданство. На сайтах Литовского миграционного центра и Департамента миграции Министерства внутренних дел Литвы указано, что по приезду в страну беженцы должны получить разрешение на временное проживание или национальную визу, которые действительны только в течение одного года.
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