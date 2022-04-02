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  • "Все приличные люди давно там": Евгений Понасенков высказался о решении признать его "иноагентом"

"Все приличные люди давно там": Евгений Понасенков высказался о решении признать его "иноагентом"

1 апреля Министерство юстиции РФ включило историка Евгения Понасенкова в список СМИ, "выполняющих функции иностранного агента". Понасенков заявил, что не согласен с решением Минюста и будет продолжать свою деятельность, пишет Esquire.ru.

"Иностранными агентами" также были признаны основатель проекта The Bell Елизавета Осетинская, корреспондент "Дождя" Мария Борзунова, главред The Bell Ирина Малкова, корреспондент "Медиазоны" Алла Константинова, психолог Анна Голубева, журналист Мурад Мурадов и российский политик Виктор Воробьев.

Понасенков прокомментировал решение Минюста изданию Daily Storm, а также высказался об этом в своем Instagram.

"Я никакой не иноагент, я русский человек, коренной москвич. Все прекрасно знают, что я всегда отстаивал самое важное: закон РФ, Конституцию РФ. Мне не в чем себя упрекнуть. Нет никаких оснований для упреков: ни юридических, ни моральных, ни нравственных.

Если бы меня слушали, то Россия была бы богатой, успешной и все бы было хорошо. Это первое и главное", - заявил Понасенков.

"Я буду делать то, что делал, правда на моей стороне, правда восторжествует. Я считаю, что вот я в отличие от лицемеров, которые распиливают бюджет, я и есть настоящий патриот. Совершенно очевидно, всем очевидно абсолютно, что в недалеком будущем именно такой подход и будет официальным. То, что я делал, мои заслуги будут оценены - все совершенно изменится, это очевидно", - добавил он.

Понасенков отметил, что его юристы будут подавать жалобу и оспаривать решение Минюста. Он также сказал, что он не успел ознакомиться с решением и списком, но, по его мнению, "все приличные люди давно там".

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