Мединский: проект мирного договора не готов для "встречи в верхах"

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах. К сожалению, оптимизма Д.Арахамии (глава украинской делегации) не разделяю. Более того, дипломатические и военные "эксперты" Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - написал Мединский.

При этом он подтвердил, что работа над договором возобновится уже завтра, 4 апреля.

"Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - заключил Мединский.

Ранее политик отметил, что позиция России по Крыму и Донбассу не изменится.

"Д.Арахамия вчера заявил, что "Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма". Возражу. [..] Безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, [..] а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины - все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года. Понимаем: Д.Арахамия обращается к своей аудитории. И если он называет все это украинской позицией, то что ж, нам не жалко. Снова и снова повторю: позиция России по Крыму и Донбассу НЕИЗМЕННА", - написал Мединский.

Напомним, вчера, поздно вечером, Арахамия заявил, что "Россия в устной форме приняла проект мирного договора, предложенный Украиной на переговорах в Стамбуле, за исключением предложения по Крыму".