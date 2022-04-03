Киев: Россия устно приняла мирный договор, не считая предложения по Крыму

По словам Арахамии, сейчас Киев ждет, когда Москва подтвердит свою позицию письменно.

Арахамия также заявил, что сейчас группа юристов и дипломатов готовит финальные версии документов. Ссылаясь на разговаривавшего накануне с Владимиром Путиным президента Турции Реджепа Эрдогана, он сообщил, что Россия считает проекты договоров достаточно проработанными, чтобы провести встречу президентов Путина и Владимира Зеленского.

"У нас сейчас задача - скорее наработать финальную стадию тех вопросов, которые мы уже затрагивали и готовить возможную встречу президентов", - заявил украинский переговорщик, отметив, что встреча может пройти в Анкаре или в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле прошли 29 марта. В ходе переговоров украинская делегация сообщила о готовности Киева отказаться от планов по вхождению в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а вопрос Донбасса решать уже после прекращения огня в ходе дальнейших переговоров Путина и Зеленского. По статусу Крыма Украина предложила в течение 15 лет проводить двусторонние консультации.