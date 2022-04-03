За 12 лет Латвия не смогла достучаться до русскоязычной аудитории. Сейчас хотят сделать это за 2 недели

У медиа-группы TVNET есть русская редакция. По словам главного редактора RUS TVNET Эрики Сташкевич, до сих пор не их, не другие частные медиа-инициативы на русском языке никакой государственной поддержки не получали. И политические попытки без понимания этого запущенного вопроса решить его быстро и поверхностно, вызывают опасения.

"На данный момент состоялось очень качественное обсуждение и спасибо всем, кто поднимает этот вопрос и обсуждает его. И это вселяет некоторую надежду. Но с другой стороны, когда Минкультуры выходит в финале и говорит - будут субтитры или адаптированный контент… Да, кажется, что это какая-то "безнадега", это не сработает. Мы, вероятно, снова потратим государственные деньги, финансирование, напишем это на бумаге для галочки, сказав, что выполнили эту домашнюю работу, но это не сработает. Мы снова потеряем время вместо того, чтобы сделать действительно эффективное решение и поддержать то, что уже производят на русском языке здесь, в Латвии, и эффективно распространять это различными способами", - говорит главред RUS TVNET.

Сейм обещает за две недели сделать то, что не было сделано за 12 лет. Создан специальный комитет по развитию, в который войдут по одному депутату Сейма от каждой коалиционной партии. В настоящее время в государственном бюджете зарезервировано 500 тысяч евро для охвата русскоязычных пользователей СМИ. Новый комитет думает о том, кому и как распределять деньги.

"Я думаю, что даже премьер-министру сейчас нужно это принять во внимание. Министерство культуры не будет делать это в одиночку. Посмотрим", - говорит председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК).

Знает ли премьер, что Сейм ждет его участия в этом вопросе? На это Кучинскис отвечает отрицательно. "Я надеюсь и думаю, что премьер-министр осознает всю серьезность этого вопроса", - в то же время добавляет политик.

"И пока мы тут сидим и говорим, снежный ком по войне в Украине и всему остальному уже катится. Мы опасаемся, что это может затянуться. Мы не знаем, в каком направлении, но, как я уже сказал, пока Кремль, возможно, не был в состоянии сосредоточить внимание на Латвии или странах Балтии. Был достаточно занят войной в Украине. Но если по мере ослабления напряженности в Украине они вдруг найдут дополнительное внимание, время и ресурсы для стран Балтии и усилят эти поляризующие сообщения... Будь то во время выборов или в другом контексте, это, безусловно, вызывает обоснованные опасения по поводу безопасности нашего информационного пространства", - считает представитель Госканцелярии Бамбалс.

В распоряжении Nekā personīga есть письмо Национального совета по электронным СМИ ответственной комиссии Сейма. В нем упоминаются некоторые планы по расходованию зарезервированных в госбюджете 500 тысяч евро. Одна из идей состоит в том, чтобы на отдельном телевизионном канале создавать короткие информационные блоки, которые будут повторяться в течение дня. Опрошенные медиа-эксперты считают это бессмысленной затеей, которая не достучится до русскоязычной аудитории. Еще ReTV и Латгальское региональное телевидение готовы вместе с зарубежными СМИ - "Радио Свобода", Current Time, "Голос Америки" и Deutsche Welle предложить новую круглосуточную программу для нацменьшинств. Кто и как это будет делать, в письме не указано.