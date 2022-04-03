Вс, 3.04.2022
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Елизавета Кривцова, одна из организаторов акции "Бессмертный полк" в Латвии
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За 12 лет Латвия не смогла достучаться до русскоязычной аудитории. Сейчас хотят сделать это за 2 недели

Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Исследователи медиасреды убеждены, что задуматься о создании контента на русском языке в Латвии "нужно было еще вчера". По мнению экспертов, мы даже представить себе не можем, какие последствия на умы жителей Латвии оставила кремлевская пропаганда, годами лившаяся через экраны телевизоров. Сделает ли Латвия что-то сейчас, поддержит ли местные СМИ на русском языке? Запустит ли новые медиа-решения? Мнения и возможности изучала передача Nekā personīga.

Как Латвия ничего не делала

2010 год. В Латвии внедряется цифровое телевидение. Если до этого местные каналы можно было смотреть при помощи обычных антенн, то при переходе "на цифру" пришлось покупать декодеры. На территориях вблизи российско-белорусской границы местные жители полностью переключились на просмотр телевидения соседних стран. Потому что за них не нужно было платить. Местные самоуправления призывали Сейм и правительство изыскать 2 миллиона для бесплатной раздачи декодеров этим зрителям.

Москва также внедряла цифровые каналы. Они предлагались бесплатно. Аппаратура "Триколор", способная принимать российские спутники, стремительно набрала популярность не только на границе, но и по всей Латвии. Власти и политики продолжили обсуждать, что проблема СМИ важна и требует рассмотрения. Родилась идея создания единого телеканала на русском языке. Идея так и осталась на бумаге.

Эстонцы сделали это и теперь гордятся тем, что многие люди смотрят эстонское общественное телевидение на русском языке.

2020 год. Начался Covid-19. Государство пытается противостоять фейкам противников вакцинации с помощью неуклюжих рекламных кампаний. Когда так много доз вакцины, что хватает на всех, оказывается, что до русскоязычных донести о важности вакцинации практически негде.

24 февраля 2022 года. Россия атакует Украину. Национальный совет по электронным СМИ блокирует российские пропагандистские каналы.

И снова политики начинают обсуждать, что мы за эти 12 лет так и не смогли достучаться до русскоязычного населения Латвии.

Мнения сейчас

"Если мы посмотрим на доверие к государственным институтам, доверие к СМИ и информацию, которую в настоящее время дают как СМИ, так и учреждения о войне, то эти цифры очень низкие. Среди русскоязычных только 21% доверяют сообщениям госучреждений, только 19% - СМИ. Какие выводы можно сделать из этого?

Что нам необходимо укреплять коммуникационные возможности наших собственных государственных институтов, но они не могут оставаться в вакууме.

Необходимо разработать меры поддержки СМИ, включая поддержку не только общественных СМИ, но и, возможно, коммерческих СМИ.

Необходимо думать о создании контента на русском языке, и мы должны были сделать это еще вчера", - говорит руководитель отдела координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии Рихард Бамбалс.

Общество Baltic Center for Media Excellence, привлекая деньги различных иностранных фондов, помогло создать в Даугавпилсе русскоязычный портал "Чайка", а также участвовал в создании медиа-платформы общественных СМИ RUS.LSM.lv. Деньги на это тоже поступали в основном из-за границы.

На этой неделе прошло совещание со всеми ответственными лицами, чтобы подумать о том, что делать. Вывод - стороны не могут договориться о совместных действиях и до сих пор нет четкого плана.

"Мы годами слышим разговоры. Разговоры о защите информационного пространства, об укреплении СМИ в целом, о борьбе с дезинформацией и медиаграмотности. Но когда мы смотрим на вполне конкретные шаги, то они очень фрагментарны или вообще отсутствуют из-за различных внутренних разногласий. Только очень и очень долго обсуждаемы. И это один из самых ярких примеров поддержки или не поддержки русскоязычного контента. А когда такая ситуация, когда редактор даугавпилсского портала пишет публичное письмо политикам "вы понимаете, что здесь живет много людей, которые выйдут на улицы встречать российские танки", то, может быть, кто-то начинает что-то думать. Но опять же, мы видим, что так много размышлений в ситуации, когда война уже идет и в информационном пространстве. Но мы сидим, думаем и обсуждаем", - говорит Гунта Слога, исполнительный директор Baltic Center for Media Excellence.

Министерство культуры, отвечающее за политику в области СМИ, возглавляет представитель Национального объединения Наурис Пунтулис. Партия скептически относится к обращению к аудитории на русском языке. Якобы можно найти другие решения. Например, латвийские новости с субтитрами на русском языке.

"Если мы действительно хотим, чтобы аудитория смотрела этот контент, он должен быть таким, каким она его привыкла потреблять. Потому что речь идет об особенностях восприятия, стиля и подхода журналистики. Даже очень мелких деталей, таких как визуальность", - отвечает на это Слога.

У медиа-группы TVNET есть русская редакция. По словам главного редактора RUS TVNET Эрики Сташкевич, до сих пор не их, не другие частные медиа-инициативы на русском языке никакой государственной поддержки не получали. И политические попытки без понимания этого запущенного вопроса решить его быстро и поверхностно, вызывают опасения. 

"На данный момент состоялось очень качественное обсуждение и спасибо всем, кто поднимает этот вопрос и обсуждает его. И это вселяет некоторую надежду. Но с другой стороны, когда Минкультуры выходит в финале и говорит - будут субтитры или адаптированный контент… Да, кажется, что это какая-то "безнадега", это не сработает. Мы, вероятно, снова потратим государственные деньги, финансирование, напишем это на бумаге для галочки, сказав, что выполнили эту домашнюю работу, но это не сработает. Мы снова потеряем время вместо того, чтобы сделать действительно эффективное решение и поддержать то, что уже производят на русском языке здесь, в Латвии, и эффективно распространять это различными способами", - говорит главред RUS TVNET.

Сейм обещает за две недели сделать то, что не было сделано за 12 лет. Создан специальный комитет по развитию, в который войдут по одному депутату Сейма от каждой коалиционной партии. В настоящее время в государственном бюджете зарезервировано 500 тысяч евро для охвата русскоязычных пользователей СМИ. Новый комитет думает о том, кому и как распределять деньги.

"Я думаю, что даже премьер-министру сейчас нужно это принять во внимание. Министерство культуры не будет делать это в одиночку. Посмотрим", - говорит председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК).

Знает ли премьер, что Сейм ждет его участия в этом вопросе? На это Кучинскис отвечает отрицательно. "Я надеюсь и думаю, что премьер-министр осознает всю серьезность этого вопроса", - в то же время добавляет политик.

"И пока мы тут сидим и говорим, снежный ком по войне в Украине и всему остальному уже катится. Мы опасаемся, что это может затянуться. Мы не знаем, в каком направлении, но, как я уже сказал, пока Кремль, возможно, не был в состоянии сосредоточить внимание на Латвии или странах Балтии. Был достаточно занят войной в Украине. Но если по мере ослабления напряженности в Украине они вдруг найдут дополнительное внимание, время и ресурсы для стран Балтии и усилят эти поляризующие сообщения... Будь то во время выборов или в другом контексте, это, безусловно, вызывает обоснованные опасения по поводу безопасности нашего информационного пространства", - считает представитель Госканцелярии Бамбалс.

В распоряжении Nekā personīga есть письмо Национального совета по электронным СМИ ответственной комиссии Сейма. В нем упоминаются некоторые планы по расходованию зарезервированных в госбюджете 500 тысяч евро. Одна из идей состоит в том, чтобы на отдельном телевизионном канале создавать короткие информационные блоки, которые будут повторяться в течение дня. Опрошенные медиа-эксперты считают это бессмысленной затеей, которая не достучится до русскоязычной аудитории. Еще ReTV и Латгальское региональное телевидение готовы вместе с зарубежными СМИ - "Радио Свобода", Current Time, "Голос Америки" и Deutsche Welle предложить новую круглосуточную программу для нацменьшинств. Кто и как это будет делать, в письме не указано.

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