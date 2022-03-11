Дорогие политики, вы готовы к латвийцам, с хлебом-солью встречающим танки?

Готова ли к этому страна? Осознает ли она это? Мне кажется, что нет. И вот почему.

Несколько дней назад обсуждала с рижским журналистом позицию политологов. Есть ощущение, что они считают, что "средняя температура" по стране - нормальная. Но мне видится, что у нас в таком случае "нормой" стала точка, близкая к кипению.

В интервью "Чайке" министр обороны, на вопрос, как вы оцениваете уровень патриотизма в Латвии, начал рассказывать о том, что "воспитание патриотизма нужно начинать своевременно, с детства".

Господин Пабрикс, не поздновато ли об этом думать? Как ваша позиция поможет нам решить проблему прямо сейчас?

На вопрос, может ли угрожать безопасности Латвии позиция радикально пророссийского меньшинства, ответ не менее абсурдный и размытый: "Латвийское общество переживает обширное распространение дезинформации и фальшивых новостей, поэтому приглашаю каждого жителя критично оценивать информацию любого вида".

На мой взгляд, призывы критически что-то оценивать могут звучать в мирное время. Сейчас я хочу от политиков услышать ответ на вопрос: а какой у вас план?

Готовы ли вы видеть картинки на российском ТВ, где наши с вами сограждане встречают танки с хлебом-солью? Готовы ли вы видеть злорадство от ракет, падающих на наши города?

Как вы работаете с этой проблемой? Почему вместо конкретных ответов мы получаем от политиков отговорки? И что должно случиться, чтобы вы эту проблему начали воспринимать всерьез?

Для начала я вам предлагаю свой рецепт избавления от иллюзий. Приезжайте к нам в Даугавпилс. Поговорите с людьми, послушайте их.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш говорит правильные слова, что нам нужно объединение. Но в нашем регионе сейчас только раздор и агрессия. 25 февраля на митинге в поддержку Украины, который проходил напротив Российского консульства в Даугавпилсе, митингующих несколько раз специально обрызгали мимо проезжающие машины. Водители обзывали стоящих с плакатами людей фашистами и бандеровцами.

А 2 марта на митинге в Краславе произошло, например, такое: "Русскоязычный мужчина на подпитии прямо на митинге пытался поджечь зажигалкой флаг Украины. Когда я хотел остановить его и попросил уйти, он ударил меня в подбородок. Хорошо, что я стоял на расстоянии, и удар пришёлся не очень сильным", - рассказал мне пострадавший человек.

Эта агрессия видна и ощущается везде - в семейных дискуссиях за столом, в рабочих коллективах, в парикмахерских и в магазинах. В комментариях на "Чайке".

Дорогие политики! Это огромная проблема. Приезжайте ее решать. Скажите русскоязычным жителям Даугавпилса и Латгалии, что они очень нужны Латвии - сейчас и всегда. Скажите пенсионерам с российским гражданством, что они не потеряют свои пенсии, что и на этот счёт у вас есть четкий план. Скажите им это на русском языке.

Говорите с ними напрямую, чтобы эти люди не чувствовали себя жителями путинской страны, которых вот только что снова лишили любимого лакомства - российского ТВ.

Но это надо говорить в глаза! Ездить в Латгалию сейчас намного важнее, чем перед выборами.