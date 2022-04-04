Личная жизнь авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко так же загадочна, как и жизнь его политического партнера Владимира Путина. Законная жена Лукашенко почти никогда не появляется на публике, но это не значит, что 67-летний диктатор не ценит женскую компанию. Рассказываем о всех женщинах Александра Лукашенко.

Галина Лукашенко, законная жена

Gaļina Lukašenko ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Они познакомились еще в старших классах средней школы в деревне Рыжковичи. Свадьба состоялась в 1975 году. Согласно словам Галины, которая в 2005-м дала интервью "Комсомольской правде", Александр проходил четыре километра туда и обратно ради свидания, а вместе они читали много книг. Пара сблизилась, и они решили вместе поступать на исторический факультет Могилевского института.

Александр Лукашенко с женой ФОТО: Кадр из видео

У пары в браке родились двое сыновей - Виктор и Дмитрий.

Они не разведены, но живут отдельно. Она - в Рыжковичах, он - в Минске. По словам Галины, решение жить отдельно приняла она сама.

В качестве первой леди страны ее видели один раз, в 1994 году в Израиле, где гостил Лукашенко.

Причина почему пара стала жить раздельно неизвестна. Считается, что это произошло потому, что у Александра было несколько фавориток. Несмотря на то, что она живет одна, в 2020 году Центризбирком Беларуси опубликовал заявление Галины о статусе жены кандидата.

Ирина Абельская, личный врач

После того как Александр Лукашенко смог занять пост президента Беларуси, он попросил найти ему личного врача. Им стала Ирина Абельская. Она сопровождала его повсюду: от деловых встреч до отпусков.

В 2001 году женщина была назначена главным врачом больницы Управления делами президента, а Людмила Постоялко, ее мать, - министром здравоохранения.

Отношения с Абельской не афишировались, но в 2004-м у Лукашенко родился сын Николай, который все время появляется на публике рядом с отцом.

Так как белорусской общественности было известно о непростых отношениях президента с супругой, был сделан вывод, что мама мальчика - другая женщина. Так и остаются догадки, кто же является матерью Николая. Только удивительное сходство и слухи СМИ указывают на то, что мама мальчика - Абельская.

Ирина Дорофеева, певица

В 2007-м Лукашенко посетил Театр песни Дорофеевой. После этого была утверждена программа: "Ирина Дорофеева - лицо Беларуси". Артистка была рядом с президентом в Сочи, ее замечали в президентской резиденции во время "Славянского базара".

Однако так же, как и в случае с Абельской, слухи об их отношениях не были подтверждены.

Полина Шуба, ведущая

Их отношения также не были подтверждены. На самом деле телеведущая была первой красавицей, которая появилась рядом с президентом Беларуси, потому к ней было приковано особое внимание. В свою очередь, в дальнейшем красоток рядом с Лукашенко стало еще больше.

ФОТО: Scanpix/AP

Конкурсы красоты и их королевы

Конкурсы красоты для Александра Лукашенко были любимыми мероприятиями.

Саша Варламов, известный белорусский модельер, который несколько лет назад был вынужден уехать из Беларуси, вспоминал обстоятельства конкурса "Супермодель Беларуси 1996" в расследовании Станислава Ивашкевича:

"Они всех участниц поставили на четвереньки. Эти участницы ходили, как кошки, по сцене, крутили задницей, мурлыкали и говорили "мяу!".

Модельер также заявлял, что такие пожелания по поводу конкурса Александр Лукашенко транслировал через певицу Лику Ялинскую (Анжелика Агурбаш), приближенную к нему лично.

Еще среди девушек, замеченных с Лукашенко, были: Светлана Королёва ("Мисс Россия" и "Мисс Европа"), Марта Голубева (актриса Купаловского театра), Алина Роскач (финалистка конкурса красоты "Мисс Беларусь 2016"), Кристина Неверо ("Королева весна 2016" в Витебске) и другие.

Дарья Шманай, сотрудница службы делового протокола

Дарья Шманай с 2014 года появлялась рядом с президентом. Официально она работала в службе протокола, но Лукашенко сам намекал на более близкие отношения с этой девушкой. В интервью Ксении Собчак на "Дожде" он сказал, что Дашу знает два года и она очень приличная девушка. Когда Ксения спросила, настаивала ли мать Коли на разводе с Галиной, он ответил:

"Нет, никогда. Никто никогда. И Даша тоже, о которой вы говорите, не начинала этот разговор".

Мария Василевич, королева красоты и телеведущая

Мария Василевич является ведущей утреннего шоу на канале "Беларусь 1" и обладательницей титула "Мисс Беларусь 2018". В январе 2019-го она была награждена премией за вклад в культурное и благотворительное развитие. В свою очередь, уже будучи избранным депутатом Палаты представителей, Мария Василевич в ноябре прошлого года отреагировала на обвинения в романтической связи с президентом Беларуси.

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