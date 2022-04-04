Пн, 4.04.2022
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Иво Лейтанс, журналист
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  • Как две капли воды: дочь Мадонны становится все больше похожа на мать

Как две капли воды: дочь Мадонны становится все больше похожа на мать

ФОТО: AFP/SCANPIX

Дочь поп-легенды Лурдес Леона на вечеринке после церемонии вручения "Оскара" выглядела совсем как ее мать в первые годы карьеры.

С темными волосами и ярким макияжем 25-летняя модель наслаждалась тем, что была в центре внимания. Платье Лурдес было специально разработано для ее силуэта, подчеркивая внешность, но не делая общий образ вульгарным.

ФОТО: AFP/SCANPIX
ФОТО: AFP/SCANPIX
ФОТО: AFP/SCANPIX

Галерея: Дочь Мадонны Лурдес на вечеринке церемонии вручения премии "Оскар"

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