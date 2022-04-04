Минобороны: украинцы накормили солдат РФ отравленными пирожками. Два человека скончались

Как передает Главное управление разведки Минобороны страны, инцидент произошел в Изюмском районе Харьковской области.

"Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками", - говорится в сообщении управления.

Также в ведомстве рассказали, что примерно 500 военнослужащих той же дивизии российской армии госпитализированы "в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения".

Комментариев о случившемся от Министерства обороны РФ пока нет. Независимые источники пока также не подтвердили эту информацию.