Пн, 4.04.2022
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Руслан Стефанчук, глава Верховной рады Украины

Минобороны: украинцы накормили солдат РФ отравленными пирожками. Два человека скончались

Украинские солдаты и местная жительница в городе Буча, Украина ФОТО: SCANPIX

Жители Харьковской области Украины приготовили и накормили российских солдат отравленными пирожками, в результате двое военных погибли, пострадали 28, передает "Медуза" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как передает Главное управление разведки Минобороны страны, инцидент произошел в Изюмском районе Харьковской области.

"Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками", - говорится в сообщении управления.

Также в ведомстве рассказали, что примерно 500 военнослужащих той же дивизии российской армии госпитализированы "в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения".

Комментариев о случившемся от Министерства обороны РФ пока нет. Независимые источники пока также не подтвердили эту информацию.

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