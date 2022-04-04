Инфлюенсер Дидрихсоне: Как грудное вскармливание повлияет на имплантаты

Дидрихсоне, которая ранее открыто говорила об искусственной красоте и о том, что она прошла не одну процедуру по улучшению своей внешности, решительно заявила о своей приверженности грудному вскармливанию.

"Конечно, покормлю! Папа мне тоже сказал - ты корми! [В грудном молоке] можно получить все, что нужно ребенку! Я знаю, что 21 век, все придумано! Но что ты даешь из себя, это самое ценное!

Испортиться грудь или не испортится, импланты - мне про это не надо думать! Надо будет - сделаю повторную операцию.

Я не думаю, что проблема в этом", - сказала Дидрихсоне в эфире шоу.

Уже сообщалось, что этим летом Элина и ее муж станут родителями сына.

Элина Дидрихсоне, у которой в Instagram более 78 000 подписчиков, фигурировала в заголовках СМИ в связи с рядом скандалов, таких как предполагаемые нарушения эпидемиологических правил, а также из-за своих заявлений на тему гомосексуализма, которые разозлили многих представителей ЛГБТ+ в Латвии. Самый громкий скандал случился в 2020 году, когда магазин одежды Дидрихсоне привлек внимание Службы государственных доходов (VID) и Центра защиты прав потребителей (PTAC).