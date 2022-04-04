Меркель: непринятие Украины в НАТО было правильным решением

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье раскритиковал Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози за саммит НАТО 2008 года как пример того, как их политика в отношении России потерпела неудачу и способствовала нынешней войне.

"Бывший канцлер Германии доктор Ангела Меркель считает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году правильными", - заявил пресс-секретарь экс-канцлера в ответ на вопрос DPA.

"Учитывая зверства, раскрытые в Буче и других местах Украины, бывшим канцлером полностью поддерживаются все усилия федерального правительства и международного сообщества по поддержке Украины, прекращению российского варварства и войны", - сказал он.

Сообщается, что заявку Украины на вступление в альянс в 2008 году заблокировали Саркози и Меркель.

В итоговой декларации саммита Украине была обещана перспектива вступления в альянс, но не был предложен график начала процесса путем активации плана действий по членству.

Зеленский в воскресенье, 3 апреля, обвинил российское руководство в массовом убийстве мирных жителей российскими солдатами в городе Буча Киевского района.

Президент также пригласил Меркель и Саркози в Бучу "ознакомиться с результатами многолетних уступок России".

Он напомнил, что некоторые политики когда-то оказывали давление на Украину, чтобы она отказалась от членства в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, опасаясь реакции со стороны России, и что "сейчас мы боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе со времен Второй мировой войны".

Зеленский пояснил, что никто, кроме России, не виноват в агрессии против Украины, но подчеркнул, что два бывших европейских лидера "должны увидеть своими глазами замученных украинцев", чтобы понять, к чему привела 14-летняя политика уступок.

После отступления российских военных в Буче были обнаружены несколько сотен убитых мирных жителей. Резня была осуждена многими странами мира.