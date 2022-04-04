Германия высылает 40 российских дипломатов, Франция - 30
Германия объявила 40 дипломатов из России персонами нон-грата, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД ФРГ.
Германия объявила 40 дипломатов из России персонами нон-грата, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД ФРГ.
Это - ответ на "невероятную жестокость" войск РФ в Украине, рассказала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
Сообщается, что у дипломатов на то, чтобы покинуть страну, есть пять дней.
В российском МИДе уже пригрозили Германии своими ответными мерами.
Позднее о подобном же шаге объявила Франция.
Точное число высылаемых дипломатов пока не называется. Предположительно, их будет 30. Официальная причина - их действия противоречат интересам безопасности страны.
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