Пн, 4.04.2022
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Руслан Стефанчук, глава Верховной рады Украины

Германия высылает 40 российских дипломатов, Франция - 30

Флаги ЕС, Украины и Германии. ФОТО: MICHELE TANTUSSI

Германия объявила 40 дипломатов из России персонами нон-грата, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД ФРГ.

Это - ответ на "невероятную жестокость" войск РФ в Украине, рассказала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

Сообщается, что у дипломатов на то, чтобы покинуть страну, есть пять дней.

В российском МИДе уже пригрозили Германии своими ответными мерами.

Позднее о подобном же шаге объявила Франция.

Точное число высылаемых дипломатов пока не называется. Предположительно, их будет 30. Официальная причина - их действия противоречат интересам безопасности страны.

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