Германия высылает 40 российских дипломатов, Франция - 30

Это - ответ на "невероятную жестокость" войск РФ в Украине, рассказала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

Сообщается, что у дипломатов на то, чтобы покинуть страну, есть пять дней.

В российском МИДе уже пригрозили Германии своими ответными мерами.

Позднее о подобном же шаге объявила Франция.

Точное число высылаемых дипломатов пока не называется. Предположительно, их будет 30. Официальная причина - их действия противоречат интересам безопасности страны.