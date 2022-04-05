Голубева: у МВД есть план, как не допустить помпезного празднования 9 мая

По мнению главы МВД, в то время, когда Россия осуществляет геноцид в Украине, празднование 9 мая в Латвии категорически неприемлемо. Министр сообщила, что предложила партнерам по коалиции в этом году назвать 9 мая днем памяти жертв агрессии России против Украины.

"Тогда в этом году как в траурный день 9 мая не смогут проводиться публичные мероприятия. Это, на мой взгляд, было бы очень правильно именно сейчас, учитывая то, что мы только что видели в Буче и других городах [Украины]", - сказала Голубева.

На вопрос, как органы внутренних дел будут реагировать, если, несмотря на ограничения, часть людей все же будет публично праздновать 9 мая, Голубева ответила, что у правоохранительных органов есть план, как обеспечить, чтобы никакого празднования не было. Детали плана министр не прокомментировала.

Как сообщалось, начальник Госполиции Арманд Рукс ранее заявил, что в этом году собрания людей 9 мая, которое в России отмечается как День Победы, будут восприниматься как поддержка российской агрессии против Украины.

Политики правящей коалиции также указали, что традиционное празднование 9 мая в Латвии в этом году категорически недопустимо.

Мэр Риги Мартиньш Стакис призвал исполнительного директора столицы не выдавать разрешение на ежегодное мероприятие 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.

Президент Эгил Левитс на прошлой неделе в ходе дискуссии указал, что празднование 9 мая, которое каждый год проходит в Пардаугаве, чему способствовала безответственность политиков, фактически является празднованием оккупации Латвии.