"Праздник смерти". Стакис призовет не согласовывать мероприятие 9 мая в Пардаугаве

Его личное мнение - такое мероприятие не должно происходить, и в столице Латвии Риге места для этого нет.

Он призвал организаторов мероприятия вообще не приходить в самоуправление, чтобы подать заявку. Даже если самоуправлению не удастся его запретить, то не будут разрешены никакая торговля, питание, усилители звука и салют.

В этом году такое мероприятие оценивалось бы как праздник смерти, сказал Стакис.

Он отметил, что весь мир поминает павших во время Второй мировой войны 8 мая, и для возложения цветов разрешения не нужны.

Напомним, ранее министр юстиции Янис Борданс призвал все самоуправления Латвии, в том числе и рижское, не выдавать разрешения на проведение 9 мая публичных мероприятий, связанных с так называемым "Днем победы".

Борданс указал, что режим президента России Владимира Путина начал войну против Украины и всего свободного мира. В результате осуществления военных действий против независимого государства, в действиях России усматриваются признаки военного преступления, особенно по отношению к нападению на гражданских жителей, в том числе детей.

Сама же Россия и ее нынешний режим - наследница прав и обязательств Советского Союза. Те же самые российские танки, которые в Москве 9 мая принимают участие в "параде победы" на Красной площади, сейчас стреляют по украинцам,

указал политик.