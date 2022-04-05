На титул культурной столицы Европы претендуют Даугавпилс, Лиепая и Валмиера

Заявки Даугавпилса, Лиепаи и Валмиеры будут оцениваться комиссией из десяти международных и двух национальных экспертов по нескольким критериям: вклад в долгосрочную стратегию, европейское измерение, культурное и художественное содержание, реализация, участие общества и управление. Комиссия посетит города в начале мая, а 9 и 10 мая оценит их презентации, чтобы объявить победителя.

Инициатива "Культурная столица Европы" началась в Греции в 1985 году с целью поддержки и содействия культурному разнообразию Европы.

"Статус культурной столицы Европы позволяет позиционировать латвийский город и страну в целом в европейском культурном пространстве, этот статус может дать положительный импульс для рестарта культурной стратегии города, принести пользу бизнесу, туризму, экономике и общественной жизни. Это подтверждает и опыт Риги как первого обладателя титула культурной столицы Европы в Латвии, так как мы продолжаем видеть, как инициативы, начатые семь лет назад, продолжают жить и развиваться в Рижском культурном пространстве", - заявила госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

В первом туре конкурса заявки на звание культурной столицы Европы 2027 года подали девять латвийских городов - Цесис, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Кулдига, Лиепая, Огре и Валмиера. После трех дней онлайн-презентаций в начале июля 2021 года комиссия экспертов выдвинула Даугавпилс, Юрмалу, Лиепаю и Валмиеру для дальнейшего участия в конкурсе, но осенью 2021 года Юрмала объявила о выходе из конкурса.