О российских пенсиях и латышском языке. Интервью Левитса "Чайке" в Даугавпилсе

Если люди живут в Венгрии или во Франции, они, конечно, тоже не могут высказываться только на русском языке, а требуется также государственный язык. И это проблема, что значительная часть людей здесь не знает государственный язык, не было мотивации выучить и в связи с этим они не могут полноценно в этом обществе жить и работать.

И я думаю, что латыши в этом смысле очень открыты. Скажем, латышский язык - как общий язык, тогда фактически национальность не так важна, важны те мысли, которые вы высказываете.

Поэтому я думаю, что этим людям просто надо подумать, в каком государстве они живут, и тогда этот язык нужно освоить, чтобы можно было полноценно жить.

- Что делать, если возможности выучить латышский в Даугавпилсе ограничены - не хватает учителей, нет среды, нет мотивации?

- Государство не может "надавить" на тех, кто хочет остаться в своей среде, но они должны понимать, что без знания государственного языка невозможно полноценно участвовать в жизни государства.

Я думаю, что новому поколению значительно проще. Особенно потому, что через шесть лет будет общая школа для всех, независимо от национальности, и, конечно, латышский язык будет освоен.

Одна из ошибок государства, по моему мнению, что слишком долго сохраняли эти два потока в отношении молодых людей, им было бы проще.

- Какой самый худший сценарий развития событий, связанных с войной в Украине, вы моделируете или обсуждаете? Какие действия планируете для этого сценария?

- Две недели назад на саммите в Брюсселе этот вопрос обсуждался, и я только могу повторить, что Латвия в безопасности, так как Латвию, как и другие государства НАТО, защищает 5-я статья, что означает, что нападение на одно государство автоматически означает нападение на 30 государств.

И, посмотрев на НАТО и российские силы пропорционально, мы видим, что НАТО многократно сильнее с военной точки зрения, с экономической и с политической.

Если Россия нападет на страну НАТО, неважно на какую, в таком случае это будет катастрофически для России, и Россия это знает. Важно, что НАТО едино и НАТО усиливает восточный фланг, которым являются такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия.

НАТО усиливает военный фланг в этом регионе, что является специфическим сигналом Москве, что здесь никакого нападения не может быть.

- В Латвии живет довольно большое количество людей, получающих российскую пенсию. Они опасаются, что перестанут ее получать. У них есть основания для таких опасений?