О российских пенсиях и латышском языке. Интервью Левитса "Чайке" в Даугавпилсе
Президент Латвии Эгил Левитс приехал в Даугавпилс 4-5 апреля не срочно и не из-за войны. Его поездка переносилась несколько раз.
Президент Латвии Эгил Левитс приехал в Даугавпилс 4-5 апреля не срочно и не из-за войны. Его поездка переносилась несколько раз.
Он встретился с "Чайкой" благодаря тому, что издание поднимает проблемы своей русскоязычной аудитории относительно самоидентификации, интеграции в латвийском обществе и знании государственного языка, которые обострились в связи с российской агрессией против Украины.
Но при этом политическое видение и рецепты, которые предлагает президент для нашего сообщества, не изменились: учите язык, интегрируйтесь в том государстве, где вы выбрали жить, независимо от вашего происхождения.
Он считает, что именно язык - общий латышский язык - должен объединять всех людей, живущих в Латвии.
- Что делать, если живущие в Даугавпилсе люди, родной язык которых - русский, не ощущают себя ни русскими, ни латышами, а употребляемого в русском языке слова "латвиец" в латышском языке нет и вовсе? Как искоренить это раздробляющее самовосприятие, которое именно сегодня болит особенно?
- В латышском языке в самом деле нет такого слова "латвийцы". Да, основанием для идентификации также является национальность. Я думаю, те, кто говорит на русском языке, принадлежат к различным национальностям - русские, украинцы, белорусы, поляки - и могут, конечно, идентифицировать себя по языку, но в первую очередь нужно смотреть на то, что все эти люди, которые дома также говорят и на русском языке, живут в Латвии, и в Латвии есть общий государственный язык - латышский язык. И было бы полноценно, проживая в государстве, знать язык.
Если люди живут в Венгрии или во Франции, они, конечно, тоже не могут высказываться только на русском языке, а требуется также государственный язык. И это проблема, что значительная часть людей здесь не знает государственный язык, не было мотивации выучить и в связи с этим они не могут полноценно в этом обществе жить и работать.
И я думаю, что латыши в этом смысле очень открыты. Скажем, латышский язык - как общий язык, тогда фактически национальность не так важна, важны те мысли, которые вы высказываете.
- Что делать, если возможности выучить латышский в Даугавпилсе ограничены - не хватает учителей, нет среды, нет мотивации?
- Государство не может "надавить" на тех, кто хочет остаться в своей среде, но они должны понимать, что без знания государственного языка невозможно полноценно участвовать в жизни государства.
Я думаю, что новому поколению значительно проще. Особенно потому, что через шесть лет будет общая школа для всех, независимо от национальности, и, конечно, латышский язык будет освоен.
Одна из ошибок государства, по моему мнению, что слишком долго сохраняли эти два потока в отношении молодых людей, им было бы проще.
- Какой самый худший сценарий развития событий, связанных с войной в Украине, вы моделируете или обсуждаете? Какие действия планируете для этого сценария?
- Две недели назад на саммите в Брюсселе этот вопрос обсуждался, и я только могу повторить, что Латвия в безопасности, так как Латвию, как и другие государства НАТО, защищает 5-я статья, что означает, что нападение на одно государство автоматически означает нападение на 30 государств.
И, посмотрев на НАТО и российские силы пропорционально, мы видим, что НАТО многократно сильнее с военной точки зрения, с экономической и с политической.
Если Россия нападет на страну НАТО, неважно на какую, в таком случае это будет катастрофически для России, и Россия это знает. Важно, что НАТО едино и НАТО усиливает восточный фланг, которым являются такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия.
НАТО усиливает военный фланг в этом регионе, что является специфическим сигналом Москве, что здесь никакого нападения не может быть.
- В Латвии живет довольно большое количество людей, получающих российскую пенсию. Они опасаются, что перестанут ее получать. У них есть основания для таких опасений?
- Есть договор о пенсиях, о социальном страховании между Латвией и Россией, где показано, как каждая страна платит за тот стаж, который человек отработал в государстве. Допустим, человек из Даугавпилса 14 лет отработал в России, за 14 лет получает из России, и отработал в Латвии и получает из Латвии.
В связи с санкциями определенно сейчас будут сложности с пересылкой российских пенсий в Латвию. И, скажем так, средняя пенсия где-то 10-11 тысяч рублей, что примерно 60 евро, или нет? (По курсу на 6 апреля 2022 года 10 тысяч российских рублей равно 107,24 евро. - "Чайка".)
Если пенсии уменьшатся настолько, что приведет к пенсионному минимуму, то будет положено государственное пособие, и этот человек, у которого есть эта нехватка, сможет получить латвийское пособие, чтобы общий доход был тем минимумом, который гарантирует Латвия.
Но я знаю, что в этом месяце, в апреле, это упорядочено, а в будущем месяце - мы посмотрим.
- Мы знаем о вашей деятельности в помощь Украине как президента, а как помогаете вы лично?
- Да, конечно, мы солидарны в отношении к беженцам. Мы пожертвовали, и мы делаем все, чтобы помочь Украине. Здесь, в Латвии, и международно. И у меня в воскресенье, это позавчера, был разговор с президентом Зеленским об актуальной ситуации. И президент Зеленский очень благодарил Латвию за то, что Латвия делает очень, очень много по сравнению с другими странами в пользу Украины.
Лично я участвую в различных акциях, и также я пожертвовал Украине.
- Ваши визиты в Латгалию очень редкие и короткие. Не считаете ли вы важным и полезным, особенно в сегодняшней ситуации, воспользоваться опытом экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на время перенесла свою рабочую резиденцию в русскоязычную Нарву?
- Да, но, скажем так, частным образом я бываю здесь, моя жена из Латгалии. Но официально, конечно, поработать из Даугавпилса или из других мест вне Риги - это возможно, и об этом можно подумать, да. Я знаю об этом опыте эстонского президента.
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