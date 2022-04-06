США вводят санкции против двух дочерей Путина

Старшую дочь Путина, как писал журнал The New Times, зовут Мария Воронцова. Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что она - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии. Также СМИ сообщали, что старшая дочь Путина замужем за бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и живет в Нидерландах. В марте 2022 года издание Follow The Money удалось связаться с Фаассеном, и он заявил, что никогда не был женат на дочери Путина.

Воронцова - кандидат медицинских наук. В 2017 году она защитила диссертацию по теме "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты" (гипофизарный нанизм, или карликовость - это задержка физического развития и роста, вызванная недостатком гормона роста в организме).

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Мария Воронцова является совладелицей компании "Номеко", которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. Знакомый семьи Путина подтвердил Би-би-си, что это старшая дочь российского президента.

Опубликованная в 2002 году фотография Путина с женой и детьми - лиц его дочерей на ней не видно ФОТО: BBC

Младшей дочерью Путина, как в 2015 году рассказали агентства Рейтер и Блумберг, является директор фонда "Национальное интеллектуальное развитие" Катерина Тихонова. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию.

Кроме того, Тихонова была названа дочерью Путина в пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.

В мае 2019 года журналисты Би-би-си посетили защиту Тихоновой кандидатской диссертации в Институте механики МГУ им. Ломоносова. Работа Тихоновой была посвящена исследованию вестибулярного аппарата, а одним из научных руководителей Тихоновой был ректор университета Виктор Садовничий.

В декабре 2019 года во время ежегодной пресс-конференции корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова задала Путину вопрос о его дочерях, но тот на него прямо не ответил. "Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает", - сказал Путин.

Осенью 2020 года СМИ писали о жительнице Петербурга по имени Светлана Кривоногих, которая якобы была подругой Путина, получала "шикарные подарки" от его друзей и стала акционером банка "Россия". Кроме того, как писало издание, дочь Кривоногих Елизавета "невероятно похожа на главу государства".