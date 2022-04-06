Ryanair прогнозирует cкорый рост цен на авиабилеты

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири прогнозирует, что в высокий летний сезон средние цены на авиабилеты вырастут выше допандемического уровня.

"Если в марте этого года авиабилеты были дешевле по сравнению с 2019 годом, и та же тенденция, по-видимому, сохранится в апреле и мае, то летом цены вырастут примерно на 5-10 процентов выше уровня летнего высокого сезона трехлетней давности, — сказал О'Лири изданию Irish Independent. — Меньшее количество рейсов и растущий спрос приведут к увеличению цен на бронирование с июня".

Крупнейшая авиакомпания Европы также объявила, что количество ее пассажиров в марте впервые превысило допандемический уровень.

Однако О'Лири добавил, что было бы слишком оптимистично предполагать, что коронапандемия полностью закончилась для авиационной отрасли.

По его словам, например, желание людей путешествовать в предстоящие пасхальные праздники велико, но в то же время, особенно в Великобритании, ежедневно отменяются десятки рейсов из-за болезни пилотов и бортпроводников.