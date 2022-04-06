Ryanair прогнозирует cкорый рост цен на авиабилеты
По оценкам авиакомпании Ryanair, уже этим летом авиабилеты будут стоить дороже, чем до пандемии, сообщает портал Rus.Postimees
По оценкам авиакомпании Ryanair, уже этим летом авиабилеты будут стоить дороже, чем до пандемии, сообщает портал Rus.Postimees
Глава ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири прогнозирует, что в высокий летний сезон средние цены на авиабилеты вырастут выше допандемического уровня.
"Если в марте этого года авиабилеты были дешевле по сравнению с 2019 годом, и та же тенденция, по-видимому, сохранится в апреле и мае, то летом цены вырастут примерно на 5-10 процентов выше уровня летнего высокого сезона трехлетней давности, — сказал О'Лири изданию Irish Independent. — Меньшее количество рейсов и растущий спрос приведут к увеличению цен на бронирование с июня".
Крупнейшая авиакомпания Европы также объявила, что количество ее пассажиров в марте впервые превысило допандемический уровень.
Однако О'Лири добавил, что было бы слишком оптимистично предполагать, что коронапандемия полностью закончилась для авиационной отрасли.
По его словам, например, желание людей путешествовать в предстоящие пасхальные праздники велико, но в то же время, особенно в Великобритании, ежедневно отменяются десятки рейсов из-за болезни пилотов и бортпроводников.
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