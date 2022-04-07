Могут ли массовые убийства в Буче считаться геноцидом?

С юридической точки зрения нужно доказать намерение уничтожить группу полностью или частично, а доказательства этого конкретного намерения российских военных в этом конкретном случае сразу не очевидны.

То, что изображено на снимках, безусловно, является свидетельством военных преступлений и, возможно, также преступлений против человечности. Но мне кажется, что это не соответствует определению геноцида.

Би-би-си: Итак, геноцид означает убийство целой группы людей или части этой группы. О какой группе в данной ситуации может идти речь? Могут ли те, кто считает это геноцидом, сказать, что речь идет обо всем украинском народе?

Ф.С.: Стандартные определения в Конвенции 1948 года о геноциде определяют группу по признаку национальности, или расы, или этнической принадлежности, или религии.

Так что в этом конкретном случае, в той мере, в какой выдвигаются обвинения в геноциде, группа определяется по национальному признаку. То есть убивают украинцев. Не всех из них, но большое количество.

Это послужило основанием, например, для признания геноцидом событий в Сребренице в Боснии еще в середине 1990-х годов - убийства большого числа боснийских мужчин-мусульман, около восьми тысяч. Международный суд признал это геноцидом. С другой стороны, в Вуковаре в Хорватии тот же международный суд признал убийство около 200 хорватов не геноцидом, а преступлением против человечности.

Так что дело не только в цифрах, хотя они, разумеется, имеют значение.

Би-би-си: Если эти события дойдут до суда, будет ли отличаться наказание?

Ф.С: Нет. В иерархии международного права геноцид не хуже преступления против человечности.

Возьмем простой пример. Каждый геноцид также будет преступлением против человечества, но не каждое преступление против человечества будет геноцидом, потому что не всегда возможно доказать, что оно мотивировано намерением уничтожить всю группу полностью или частично.

Если убить четыре-пять тысяч человек, это почти наверняка будет преступлением против человечности, а также, в контексте войны, военным преступлением. Но будет ли это геноцидом? Только если вы сможете доказать, что эти акты убийства мотивированы этим особым намерением уничтожить группу.

Би-би-си: Те, кто настаивает на судебном разбирательстве, - как они могут это доказать?

Ф.С.: Я участвовал во многих делах, связанных с геноцидом, и это очень сложно доказать, потому что обычно люди, которые убивают, не оставляют после себя клочки бумаги, на которых написано: "Я совершаю этот акт убийства, чтобы уничтожить эту группу людей полностью или частично".

Остается полагаться на умозаключения, основанные на поведении обвиняемых, из которого вытекает намерение уничтожить группу. А это очень сложно.