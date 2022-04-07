Троицкий о будущем России: одичание и обнищание с Путиным и трибунал в Мариупольском театре

- Это означает перспективу наблюдать еще лет десять за постепенно нищающей Россией, которая будет чувствовать себя, как загнанный в угол зверь, который может и не оставить мысли о внешних завоеваниях.

- Да, как раз в этом и есть опасность для Эстонии. В отличие от многих, я не думаю, что Россия начнет наносить ядерные удары. Путин себя слишком любит, чтобы покончить жизнь самоубийством. Тут он побережется, стоя на краю пропасти. Но этот процесс обнищания и одичания очень вероятен.

Для приграничных стран, будь то Эстония, Латвия, Беларусь или Украина, это очень и очень опасная штука. В конце концов, может быть даже не военное вторжение, а просто толпы голодных людей кинутся из Ленинградской и Псковской областей в сытую и довольную Эстонию. Они могут быть безоружными, но это будет похуже, чем с афганцами и сенегальцами.

- Но не является ли военное поражение России в Украине фактором, исключающим сценарий десятилетнего прозябания?

- Во-первых, военное поражение в Украине фактически уже случилось. То есть те цели, которые были поставлены, категорически не были достигнуты. От Киева и с севера Украины войска отведены и теперь боевые действия будут происходить в основном на юге и Донбассе, что касается и несчастного города Мариуполя. Но это точно не то, на что Путин рассчитывал, и не то, что ему эти генералы-маршалы предлагали. Сейчас задача сделать неплохую мину при проигранной игре. Насколько это возможно, я не знаю.

Если оккупантов погонят не только с недавно захваченных территорий, но и с остатков Луганской и Донецкой областей, а еще лучше из Крыма, то в этом случае, думаю, что Путина принесут в жертву, потому что иначе в стране могу начаться непредсказуемые события.

- При том, что сознание людей так просто не меняется, что будет с Россией, если взять и вынуть Путина из схемы, как персону?

- Вероятно, продолжение того же курса, но с некоторой оттепелью. Что российскому руководству поперек горла, так это санкции. Думаю, что если уберут Путина, то первое, что будет сделано – это всевозможные уступки по Украине, извинения, может быть, какие-то репарации, и все это будет идти под припев "уберите санкции". И при этом будет какая-то оттепель, примерно, как после смерти Сталина в 1953 году. Сначала у руля останутся те же люди, которые будут постепенно отпадать. Будут попытки налаживания отношений с Западом. Это один вариант.

Второй вариант – оживление гражданского общества и при всяческом содействии международного сообщества в России начнутся реальные демократические изменения, но я считаю этот вариант менее вероятным, чем консервацию путинского режима без Путина, и с послаблениями.

- В начале девяностых перед президентом Ельциным стоял выбор, провести настоящую люстрацию, или нет, изгнать всех красных окончательно, или нет. По разным причинам было принято решение особо не трогать. Тогда Запад на эту тему не надавил. Запад считал, что Ельцин позволит России демократизироваться и оказывал экономическую помощь, но не ставил в условие люстрацию. В этот раз, что Запад должен сделать при крушении путинского режима, чтобы Россия встала на более или менее нормальный путь развития?

- Думаю, что Запад медленно, нехотя, что особенно хорошо видно на примере Германии, но на ошибках пучится. Ситуация после Путина будет совершенно иной. Надо понимать, что Ельцин сменил Горбачева, которого Запад очень любил, и гораздо больше, чем Ельцина. Имея в виду то, чтобы не пострадало коммунистическое окружение Горбачева, Запад повел себя здесь максимально сдержанно. У них были некоторые жупелы, как например КГБ, ну вот его разогнали и переименовали в ФСБ.

Сейчас совсем другая ситуация. Ни Горбачев, ни Брежнев, Андропов, Черненко не были военными преступниками. Да, была война в Афганистане, но это была как бы нормальная империалистическая война вдалеке от Европы, и чисто психологически эта война на мир, в общем, не влияла.

Путин и его окружение – это военные преступники. Это скамья подсудимых. Я бы предпочел, чтобы этот процесс происходил в Мариупольском театре, когда его восстановят. Это было бы очень символично. Поэтому с этой бандой мировое сообщество не слезет ни за что. Они все будут наказаны, и наказаны по всей суровости. Деньгами уже не откупятся.